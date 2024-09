Mapa Econômico do RS chega a Rio Grande

O debate sobre os desafios para a retomada econômica e oportunidades de desenvolvimento para as regiões Sul, Campanha e Fronteira Oeste mobilizaram lideranças para o evento realizado pelo Jornal do Comércio na sede Câmara de Comércio de Rio Grande na terça-feira. Empresários, dirigentes de entidades de classe, gestores públicos, executivos e profissionais liberais contribuíram com a discussão. Prefeito de Rio Grande, Fábio Branco EVANDRO OLIVEIRA/JC Lu Compiani Branco, secretária de Desenvolvimento de Rio Grande e primeira-dama do Município TÂNIA MEINERZ/JC



Puccini soberbo

Elenco e direção do espetáculo Puccini: O seu nome é AMOR! VITORIA PROENÇA/DIVULGAÇÃO/JC

Puccini: seu nome é AMOR, espetáculo operístico dedicado ao centenário de falecimento do lendário compositor italiano, Giacomo Puccini, foi apresentado no Theatro São Pedro, no final de semana passado, com absoluto sucesso. A montagem que destacou árias e trechos orquestrais de óperas conhecidas do autor, foram interpretadas com maestria pelos solistas Eiko Senda, Rosimari Oliveira, Angela Diel e Giovanni Marquezeli, tendo o amor como ligação, assunto que foi uma constante na obra do mestre italiano. A montagem criativa contou com projeções de imagens contextualizando as cenas e figurinos exclusivos, criados por Daniel Lion, que foram outro acerto da apresentação reunindo a Orquestra do Theatro São Pedro e a Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (CORS) em um empolgante espetáculo que merece voltar a cartaz.

Cenário eleitoral em debate

Fernando Albrecht, colunista do Jornal do Comércio THAYNÁ WEISSBACH/JC

Fernando Albrecht, do Jornal do Comércio O Tá na Mesa da quarta-feira passada, promovido pela Federasul, teve a presença de cinco integrantes dos maiores veículos de imprensa do Estado como painelistas do debate e análise sobre a conjuntura eleitoral de 2024.; o gerente de jornalismo da Rádio Bandeirantes e BandNews FM, Guilherme Macalossi; a editora de Política do jornal Correio do Povo, Mauren Xavier; o jornalista de Zero Hora e GZH Paulo Egídio; e o jornalista e vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sergio Pinto, estiveram no centro das conversas que analisaram, além do panorama político atual, o comportamento dos eleitores sob a ótica das pesquisas e de suas expectativas e incertezas. O decano do jornalismo, responsável pela Página 3 do JC, Começo de Conversa, foi o mais citado e reverenciado da tarde.



Processos criativos em debate

Lucas Brandão, Fernanda Maitelli e Cesar Cini JONAS ADRIANO/DIVULGAÇÃO/JC

O empresário Lucas Brandão, responsável pela Cinex Arch Porto Alegre foi o anfitrião de um grupo de arquitetos e designers de interiores para uma conversa sobre o universo das tramas e dos tecidos em simbiose com o vidro e o alumínio na decoração. O encontro com o fundador e presidente da Cinex, César Cini e da set designer artsy, Claudia Silvestre, evidenciou o processo criativo na contemporaneidade como ponto de conexão entre o produto e o público. Após o bate-papo com a dupla de criadores, na terça-feira passada, um happy hour, assinado pela chef Ana Vogt, reuniu Aline Orth, Laura Maciel, Lucas Matte, Ana Colnaghi e Rafael Kroth, entre os participantes do encontro.

O que vem por aí