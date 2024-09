Nove dias de encontros e eventos na Expointer

Foram nove dias intensos de agenda na Expointer, com movimento frequente na Casa do Jornal do Comércio. Além de eventos, o espaço do JC recebeu visitas de lideranças do agronegócio, empresários e também políticos, casos do senador Hamilton Mourão (Republicanos), o deputado federal Marcel van Hattem (Novo), o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal (PL), além dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre, Felipe Camozzato (Novo) e Sebastião Melo (MDB), atual chefe do Executivo que disputa a reeleição. Para além de temas da agenda do momento e do agro, o espaço do JC também foi palco de conversas desconstraídas e de uma pausa agradável para um café na feira.

Pré-estreia concorrida

Vera Lannes, o cônsul-geral da Itália, Valerio Caruso, e Leila Castellan VCF/DIVULGAÇÃO/JC

O cônsul-geral da Itália, Valerio Caruso, foi o anfitrião da sessão pré-exclusiva para convidados, do filme Até que a Música Pare, de Cristiane Oliveira, no Espaço de Cinema Bourbon Country, na quinta-feira passada. A coprodução Brasil-Itália, premiada na mostra competitiva do 52º Festival de Cinema de Gramado, contou com a presença de Cibele Tedesco, melhor atriz em longas gaúchos, produção, direção e elenco, formado por atores do grupo Miseri Coloni, de Caxias do Sul, especializado na preservação da cultura da imigração e do talian. O filme retrata de maneira sensível aspectos da cultura e das belezas da região de Veranópolis.

União de talentos

A dupla vernissage das mostras Porto Alegre Minha Cidade Joia, dos irmãos Liane, Gladys e Paulo Neves e Labirintos do Pensamento, da artista plástica Alessandra Pauletti, ocorreram também na noite da quinta-feira passada, na Gravura Galeria de Arte. Embora independentes, as duas mostras conversam entre si, possibilitando interpretações complementares do ponto de vista de registros das imagens da cidade em que vivemos e das representações da mente humana, feitas por Alessandra. Ivan Pinheiro Machado, Maria Cecília Zimmermann Sperb, Ranieri Rizza, Simone Castiel e Beto Ruas, Celma Paese, entre muitas outras presenças, prestigiaram as mostras que permanecem abertas à visitação até o dia 28 de setembro.

O que vem por aí