Expointer da retomada termina com sucesso

As apostas de que o Rio Grande do Sul tem potencial suficiente para se reerguer de qualquer tragédia ou acontecimento foram confirmadas na 47ª edição da Expointer, que acaba de ser realizada no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Só o fato de estarmos todos lá já seria uma garantia de sucesso. E foi. Grandes negócios foram realizados, painéis, premiações, encontros e visitas de empresários e lideranças do agronegócio ocorreram durante o período da feira, resultando em um saldo positivo. De fato, gaúchos mostraram muita resiliência e que não são fáceis de se abater.

A Casa do JC recebeu diversas lideranças e empresários para visitas e eventos - nomes como Clovis Tramontina, diretor do Conselho da Tramontina; Maurício Minas, integrante do Conselho do Bradesco; Cleomar Prunzel, presidente da Câmara Brasil Alemanha no RS; Joarez Piccinini, diretor de Serviços Financeiros da Randoncorp; Cristiano Machado Costa, diretor financeiro da 3tentos; Marcelo Schwalbert, superintendente financeiro da Cotrijal; e Ivonei Pioner, presidente da Federação Varejista do RS, foram alguns dos destaques que participaram de atividades no espaço. Abrimos esta semana com uma retrospectiva fotográfica dos encontros de quem passou pela Casa do Jornal do Comércio e ajudou a Expointer a fazer história.