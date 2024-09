Momentos de confraternização em meio à Expointer

A 47ª edição da Expointer, realizada no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, é palco de novidades do agronegócio, mas também um espaço de conexões entre empresas, gestores e protagonistas do Rio Grande do Sul. São diversos eventos que marcam a semana, como o tradicional almoço na Casa do Jornal do Comércio, com a presença da direção nacional do Bradesco. Lideranças empresariais importantes participaram da confraternização no espaço do JC, estrategicamente localizado no Boulevard Central da feira. A página de hoje destaca a cobertura fotográfica de quem passou por lá.