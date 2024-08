Festa supermercadista

O jantar de abertura da 41ª Convenção Gaúcha de Supermercados - Expoagas 2024, na segunda-feira passada, reuniu expositores e convidados de todo o Brasil, na Casa NTX. Com 900 convidados na plateia, Antônio Cesa Longo recebeu autoridades municipais e estaduais, empresários, representantes do corpo consular, presidentes de entidades e lideranças da Agas Jovem de todo o País. O tema da superação do Estado frente às perdas com a enchente, permeou as manifestações de Longo, Eduardo Leite, Paulo Pimenta, Ricardo Gomes e do presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Carlos Galassi, unânimes em destacar a mobilização e as colaborações vindas de todo o Brasil e do exterior. Homenagens aos imigrantes alemães e italianos, que representaram boa parte das etnias das empresas familiares do setor complementaram a noite que teve ainda show de Renato Borghetti, Shana Muller e Daniel Torres.

Expoagas em pauta

Cynthia Requena e Magda Beatriz IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

A semana foi dominada pelos assuntos referentes à Expoagas 2024, realizada entre terça e quinta-feira, com sucesso de público e negócios, no Centro de Eventos da Fiergs. A Arena do Conhecimento, montada especialmente para receber as palestras do evento, recebeu Rubens Barrichello, Arthur Igreja, Maju Coutinho, Dado Schneider, Cynthia Requena, Fernanda Tochetto e Manuela Bordasch - as três abordando temas relacionados à Liderança e Inteligência Emocional - com mediação da jornalista Magda Beatriz. Pelos corredores da feira, absolutamente abarrotados na tarde quente da quarta-feira, o lançamento da nova maçã produzida sem herbicidas em total consonância com a sustentabilidade pela Silvestrin, ocorreu no estande da marca que destinará os recursos obtidos com as vendas ao Instituto da Mama do Rio Grande do Sul.

Uma Nova Aliança

Chef Carlos Kristensen EVANDRO OLIVEIRA/JC

Para apresentar o seu reposicionamento no mercado, a Nova Aliança Vinícola Cooperativa, com sede em Flores da Cunha, convidou um grupo de formadores de opinião para um jantar harmonizado no Hashi, com cardápio executado pelo mestre Carlos Kristensen. A mais antiga vinícola do Brasil, em atividade desde 1929, está ressurgindo reestruturada, com novos produtos, logotipia renovada e apostando em um mercado que não para de crescer e se especializar no Rio Grande do Sul. Apoiada pelo trabalho de 700 famílias de viticultores cooperados, a empresa produz vinhos, espumantes e suco de uva. Sidimar Fleck, proprietário; Heleno Facchin, CEO da Nova Aliança e André Gasperin, enólogo; apresentaram detalhes das novas linhas que em breve chegarão até o consumidor.

O que vem por aí