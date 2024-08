A vocação exportadora do RS

Cerimônia de premiação às 68 empresas gaúchas que se destacaram no cenário exportador de 2023, o 52º Prêmio Exportação RS, ocorrido na quinta-feira, dia 15 de agosto, na Casa NTX, foi mais um exemplo da pujança econômica e do poder de superação do Rio Grande do Sul. Fabrício Forest, presidente do Conselho do Prêmio Exportação RS, abriu o cerimonial da noite, ressaltando os desafios de empresas gaúchas que se mantém no topo, colocando o RS como o segundo polo exportador do Brasil, atrás de São Paulo, driblando qualquer cenário econômico adverso com superação e dinamismo. Entre homenagens, troféus e destaques, a noite contou com a presença do vice-governador Gabriel Souza; do vice-prefeito, Ricardo Gomes e do presidente da ADVB, Rafael Bicca Machado, e ofereceu cardápio de culinária gaúcha e show da The Hard Working Band. Maria Pavan THAYNÁ WEISSBACH/JC Erasmo Carlos Battistella THAYNÁ WEISSBACH/JC

Exposição fotográfica

Laura de Araujo Iglesias /THAYNÁ WEISSBACH/JC

A mostra fotográfica das debutantes da Associação Leopoldina Juvenil, inaugurada na quinta-feira passada, integra os 70 anos da realização do debut na ALJ. Lucia Dias, Paulo Corazza, Juliana Nassif Pereira Lima e Madeleine Müller recepcionaram os convidados que circularam em torno das 65 fotos que voltaram a ser impressas e distribuídas em diversos recantos do ambiente da mostra. A presença de Vera Schneider, participante do primeiro debut da ALJ, foi mais um momento emocionante da noite para a nova geração do clube.

Grandes marcas gaúchas

Wood Hotel Gramado /IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

Entre as inúmeras opções de hospedagem em Gramado, o irmão mais novo do Hotel Casa da Montanha, o Wood Hotel, integrante da rede Casa Hotéis, é daqueles locais que superam uma simples hospedagem. No coração da cidade, vizinho ao Palácio dos Festivais e ao burburinho da rua coberta - onde tudo acontece no período do festival - o pequeno hotel butique consegue aliar a praticidade da localização ao charme da exclusividade de sua ligação com a natureza e o bem-estar. A madeira não está apenas no nome; está em todo o conceito do hotel, que propõe uma imersão na beleza da matéria-prima, sendo utilizada como inspiração da decoração, dos móveis, luminárias e demais assessórios. Após o indescritível café da manhã, o balcão se transforma na House Drinks, oferecendo uma infinidade de opções para desfrutar em sossego. Tudo ali respira o conceito de um hotel exclusivo, aconchegante e capaz de proporcionar uma ótima experiência com um atendimento atencioso e impecável. Wood Hotel Gramado IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC



Ecos do Festival de Cinema

Sophie Charlotte atendendo aos fãs /IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC