Compromisso com a solidariedade

Paulo César Fonseca, o Tinga, eterno craque dos gramados gaúchos, está liderando o projeto Solidariedade Eterna (SE), que prevê a construção de um abrigo permanente em Porto Alegre para atuar em futuras calamidades climáticas. Com a presença de vários ídolos colorados, como Dunga, D'Alessandro, Dorinho, Celso Roth, o Príncipe Jajá, entre ídolos de várias gerações, Tinga anunciou um leilão beneficente para o dia 17 de dezembro, cuja atração principal será um Jeep, vermelho, claro, assinado por vários jogadores do Sport Club Internacional, doado por Celso Cerviere Tagliari. Conhecido por fazer muito e falar pouco, Tinga mais uma vez está à frente de uma ideia abrangente de acolhimento, inclusão social e sustentabilidade para desabrigados, que atenderá até 300 pessoas em vulnerabilidade social. O projeto inédito no Brasil, será instalado em terreno doado pela prefeitura, na Zona Sul da Capital.



Arte como expressão preventiva

Valentina Torres e Solaine Piccoli no sorteio dos estilistas IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

A Liga Solidária, evento da Liga Feminina de Combate ao Câncer, que une moda e voluntariado, teve seu lançamento essa semana, no atelier de Valentina Torres. As candidatas ao Glamour Girl 2024 conheceram os estilistas que as vestirão para o evento desse ano, que terá uma nova proposta cênica, sintonizada com o Outubro Rosa, realizada no palco do Theatro São Pedro. Música, dança e produção cultural farão parte do show de 14 de outubro, onde as meninas interpretarão o roteiro com a participação da Orquestra do Theatro São Pedro. Cantoras locais irão relembrar ícones da música que faleceram de câncer de mama. Adriana Kavietz, Eduarda Galvani, Marco Tarragô, e Sylvana Meneghini estão entre os estilistas participantes.

Cantoras Eiko Senda, soprano, e Angela Diel, mezzo soprano, estavam entre os colegas de palco que participaram do recital Liederabend, em homenagem à cantora Laura de Souza, há um ano falecida, na Pia Instituição Chaves Barcellos

EVANDRO OLIVEIRA/JC





A cultura do voluntariado no RS

Programa de Auditório no Instituto Ling discutiu os vários ângulos do voluntariado EVANDRO OLIVEIRA/JC

A jornalista Tânia Carvalho e a atriz Catharina Conte promoveram uma leitura ampliada do trabalho voluntário desenvolvido no período da enchente que assolou o Rio Grande do Sul em maio passado, dentro da nova proposta Ling no Ponto. O programa de auditório criado pelo Instituto Ling, estreou essa semana com a participação de especialistas no assunto, como Marina Serra, Carolina Damazio e Qex Bittencourt, que testemunharam todas as etapas do acolhimento, doações e vivência nos abrigos. Altruísmo, interesses, disponibilidade para servir ao próximo, neutralidade e a cultura do voluntariado e do doador foram discutidos com maturidade pelas palestrantes. Na plateia, Maria Elena Johannpeter, fundadora da ONG Parceiros Voluntários, criada em 1997, aplaudiu a iniciativa.

Ivonei Pioner, presidente da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, conduziu o cerimonial do 3º Encontro de Lideranças, durante jantar festivo realizado na Associação Leopoldina Juvenil