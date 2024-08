A revitalização de um clássico

A união dos talentos de Flávio Leite, na direção cênica; de Evandro Matté, na regência e direção musical; de Manfredo Schmiedt, conduzindo o coral sinfônico com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, em um clássico como a ópera La Bohème, de Giacomo Puccini, só poderia resultar no acerto que foi. Na estreia de sábado, com o Theatro São Pedro lotado, o aplauso do público foi imediato. Para tanto, se somou ainda o profissionalismo de intérpretes como Lazlo Bonilla e Gabriella Pace, ao lado de Marcelo Ferreira, Daniel Germano, Elisa Lopes e Guilherme Roman, que brilharam nos papéis centrais, provando que o gênero operístico possui um público fiel entre nós. A colaboração de Marcelo Pax, o Celopax, conhecido por seu trabalho em grafite colorido, nos muros da cidade, criando os grandes painéis cenográficos, aliados a uma iluminação perfeita, alcançou a atmosfera certa da encenação em uma versão contemporânea do conhecido libreto.



Cardápio familiar

Fernanda e Tiago Leite no novo Madre IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

Os empresários Tiago Leite e Fernanda Carpenedo, associados à Edilson Steffani, estão à frente de mais um projeto do Grupo Leiteria. O Restaurante Madre, especializado em comida caseira e no formato de bufê, acaba de inaugurar na avenida Venâncio Aires, mesmo local que abrigou a Leiteria 639, da Cidade Baixa. Em busca dos temperos e sabores familiares, Tiago resgatou com sua mãe pratos referenciais da culinária gaúcha, como a Galinhada, inserindo itens do dia a dia bem ao gosto dos porto-alegrenses para o horário do almoço. São muitos os motivos para a frequência bombar, como diziam alguns frequentadores no dia da abertura, mas o recanto do café, passado na hora em coadores de pano, em vários bules e mantido aquecido por fogão à lenha, fazem toda a diferença.



Reposição saudável

Bruna Kessler e Daniel Silva no reposicionamento do Delight EVANDRO OLIVEIRA/JC

Bruna Kessler, criadora do Clube Delight, método de emagrecimento e reeducação alimentar, programou a quarta-feira passada para a comemoração de seu primeiro ano de trabalho com a apresentação de seu novo cardápio que já integra as saudáveis opções alimentares da empresa. Ao lado do pai, Marcelo Kessler, Bruna detalhou as novas opções e composições de pratos e o apuro do paladar baseado em depoimentos de clientes que atestaram perda de peso, vigor energético e praticidade para manter saúde e boa forma em harmonia e equilíbrio. A nova composição do Clube Delight acentua os valores adquiridos por Bruna através da Creeo, empresa familiar conhecida pelos cuidados de saúde e alimentação há mais de 35 anos na Capital.

