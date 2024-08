Bazar solidário muda de casa

Integrado por uma rede de 114 embaixadores voluntários, o Bazar Claudia Bartelle & Friends foi lançado no início da semana, na Casa de Apoio Madre Ana, entidade beneficiada com a renda arrecadada pelo evento. Ao lado do médico Fernando Lucchese, diretor da Casa Madre Ana e de Alfredo Guilherme Englert, provedor da Santa Casa de Misericórdia, Claudia Bartelle reafirmou expectativas de superação do bazar, que acontecerá em 12 de setembro no estacionamento do Shopping Iguatemi, ocupando 2 mil metros quadrados. Prevendo ultrapassar a arrecadação de 19 mil peças e a renda de R$ 1 milhão, de 2023, esta quinta edição já tem o entusiasmo de Cynthia Requena, Sheila Liotti, Anne Goldsztein, Tiana Burmann, Valentina Torres, Izabela Pagani e Melina Ventre.



Causa Rosa

Cintia Seben e Laura Medina EVANDRO OLIVEIRA/JC

O Instituto da Mama do RS lotou mais uma vez o Salão de Festas do Grêmio Náutico União com a 20ª edição do Encontro de Chefs do RS (Echefs), na noite da terça-feira que passou. Cintia Seben, Lucy Bonazzi e Ademar Bedin, integrantes da diretoria do Imama, contaram mais uma vez com a colaboração de grandes nomes da gastronomia gaúcha, como Jorge Aita, Menandro Cintra, Alexandre Sharin, Rogério Priori, Tiago Borstmann, Luis Bierhals entre as 14 cozinhas que prepararam o jantar. A Causa Rosa, defendida pelo Imama-RS, arregimentou um enorme time de padrinhos e madrinhas, que trabalham para a manutenção dos projetos sociais que já acolheram em 31 anos, mais de 200 mil mulheres vítimas do câncer de mama.

Aura expressiva

Nora Bohrer e Clayton Ferreira IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

O simpático espaço da Homo Habilis Atelier & Microgaleria, na Cidade Baixa, coordenado por Clayton Ferreira e Régis Pizzato, abriu suas portas nesta semana para receber Aura, a primeira exposição individual da artista visual Nora Bohrer, que completava 81 anos na terça-feira. Com curadoria de Cho Dorneles, o delicado trabalho de Nora tem como suporte um álbum de fotografias de família adaptado para revelar suas impressões sobre espaço e passagem de tempo, em fragmentos e formas abstratas, se servindo também de materiais simples, como telas plásticas, papelão e embalagens descartadas como complemento de suas obras.

Coletiva de imprensa para o lançamento da 41ª Expoagas, no Salão Nobre do Hotel Plaza São Rafael, oportunizou encontros como o de Francisco Miguel Schmidt, gerente executivo da Agas - Associação Gaúcha de Supermercados, e do jornalista Fernando Di Primio

TÂNIA MEINERZ/JC

O que vem por aí