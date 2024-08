Mobilização social na Associação Leopoldina

O Instituto Moinhos Social realizou, na quinta-feira, um jantar beneficente na Associação Leopoldina Juvenil, com a presença de diversas personalidades políticas e empresariais do Rio Grande do Sul, em mais uma ação que beneficiou inúmeras famílias atingidas pela enchente de maio. O encontro festivo teve seus convites esgotados antecipadamente. Mohamed Parrini Mutlaq, superintendente executivo do Hospital Moinhos de Vento; Eduardo Bier Corrêa, presidente da Associação Hospitalar Moinhos de Vento; Evandro Moraes, CEO do grupo; e Melina Schuch, superintendente de Estratégia e Mercado, recepcionaram convidados e integrantes do corpo médico de Porto Alegre em um momento de celebração à vida. Entre as presenças, Sônia e Marcos Rovinski, Giovanni Jarros Tumelero, Luis Antonio Abreu de Moraes e Eduarda Galvani, entre muita gente mais.



Em benefício da reconstrução

Nicholas Bublitz, João Rocha e Fernanda Etchepare ANDREA GRAIZ/DIVULGAÇÃO/JC

O leilão de artes e antiguidades que vem mobilizando a comunidade gaúcha em prol da reconstrução das Oficinas da Fundação Pão dos Pobres teve a abertura da visitação dos lotes na manhã de sábado passado, na Bublitz Galeria de Arte. Fernanda Etchpare e Flávia Alvarez, representando a Associação dos Amigos do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (AHMI), receberam interessados nos 150 lotes que poderão receber lances virtuais a partir de 15 de agosto. Alcimir Richter, Zeca Amaral, Vera Lannes, Paulo de Araújo, Leila Castellan, Ana Paula Freitas e João Rocha circularam por lá. Paulo Raymundo Gasparotto, Norton Fernandes, José Luis Santayana e Nicholas Bublitz serão os leiloeiros oficiais. Em tempo: a oficina de mecânica de automóveis do Pão dos Pobres poderá receber o nome de Fernando Esbroglio, um dos mentores e entusiastas da ideia.

Conduzindo estrelas

Mais uma vez a Kia Sun Motors garante a mobilidade confortável das estrelas que circularão pelo 52º Festival de Cinema de Gramado que acontecerá entre os dias 9 e 17 de agosto. A concessionária gaúcha transportará as estrelas da tela com a segurança e a tecnologia reconhecida do Kia Sportage Mhev 48v, veículo premiado como mobilidade limpa no segmento Suv Médio 2024. Para quem passar pelo tapete vermelho, a surpresa será o estande com a nova versão do Kia Carnival 2025. Com design ousado e moderno, 8 lugares espaçosos, segurança e toda tecnologia KIA, uma verdadeira redefinição da experiência de condução.

Debut no Country

Alice Gurski Leal e Rose Gurski EVANDRO OLIVEIRA/JC