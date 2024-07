Orquestra Sinfônica de Porto Alegre retorna à sua casa

Marcando seu retorno à Sala Sinfônica - Casa da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a Ospa prestou sua homenagem ao bicentenário da imigração alemã com o concerto da noite de sexta-feira passada, baseado em Beethoven, Brahms e R. Strauss. Christoph Hartmann, oboísta da Filarmônica de Berlim foi o solista convidado, tendo Evandro Matté na regência. O governador Eduardo Leite fez a abertura da noite saudando a presença de autoridades alemãs presentes, como o secretário-geral de Hessen, na Alemanha, Benedikt Kuhn, e do cônsul-geral da Alemanha em Porto Alegre, Marc Bogdahn, salientando em sua fala a riqueza da herança cultural deixada pelos primeiros imigrantes que chegaram para se fixar no Estado.

Uma grande noite de fados

Edna Souza com José Fogaça no Theatro São Pedro JOÃO MATTOS/DIVULGAÇÃO/JC

O grupo Alma Lusitana, dedicado a promoção da música e da cultura de Portugal proporcionou uma reunião de talentos no palco do Theatro São Pedro, na noite de quarta-feira passada. Cercadas pelos músicos Jeferson Luz, na guitarra portuguesa; Maurício Montardo, no piano e viola de fado; Querim Zanette e André Sanvicente, também nas violas de fado; as cantoras Julia Machado e Alana Pereira dividiram o palco com Luana Pacheco, Isabela Fogaça, Luise Thomas, Barbara Wagner, a bailarina de flamenco, La Negra Ana Medeiros e o percussionista Otávio Moura, em uma viagem musical em comemoração ao Dia Estadual do Fado, beneficiando os atingidos pela enchente.