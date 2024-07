Lideranças do Norte do RS reunidas

A segunda temporada do Mapa Econômico do RS, projeto do Jornal do Comércio que faz uma radiografia das principais atividades econômicas do Estado, teve sua retomada com o primeiro painel, ocorrido na semana passada, do ciclo de encontros que marcou 2023. Mais de uma centena de lideranças empresariais e políticas prestigiaram o evento na Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim.

Com a presença de Paulo Polis, prefeito de Erechim, o encontro, além de oportunidade para um proveitoso debate sobre o desenvolvimento local, protagonizou trocas de experiências e aproximação entre os participantes. O primeiro especial do Mapa, sobre a Região Norte do RS, será publicado na próxima segunda-feira, dia 29, no JC.