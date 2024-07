Empresários de peso na posse da Fiergs

A cerimônia de posse das novas diretorias da Federação e do Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul - Fiergs e Ciergs ocorreu no Centro de Exposições do Sistema Fiergs na noite de quinta-feira (18). Com o local repleto de autoridades, empresários e familiares, Gilberto Porcello Petry passou o comando das instituições após sete anos de trabalho intenso e decisivo para o Rio Grande do Sul, para o presidente eleito Claudio Affonso Amoretti Bier. Em suas manifestações, ambos celebraram a importância dos acordos, das lutas e do avanço de negociações baseadas em comprometimento e união para a reconstrução do Estado. Entre as falas dos convidados, a do governador Eduardo Leite foi a mais contundente, reivindicando ao governo federal compensações que são direito do RS como qualquer outra unidade da federação. Na plateia, empresários como Mércio Cláudio Tumelero, Daniel Randon, Clovis Tramontina, Jorge Gerdau Johannpeter, o presidente da Fecomércio, Luiz Carlos Bohn, entre outros que prestigiaram a solenidade seguida de jantar.



Grandes vozes em cena

Cena do musical Ela Disse-me Assim IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

O primeiro ensaio aberto do espetáculo Ela Disse-me Assim, vencedor do Programa Funarte Retomada 2023 de música, no sábado passado, mostrou que a homenagem às cantoras Zilah Machado e Lourdes Rodrigues teve um elenco e uma produção que fazem jus ao legado dessas duas grandes artistas. Produzido por Cláudia D'Mutti e Letícia Vieira, dirigido por Luciano Alabarse e Arthur de Faria, o musical tem as canções de Lupicínio Rodrigues, como roteiro, permeando a trajetória da dupla, interpretadas com brilhantismo por Andréa Cavalheiro, Denizeli Cardoso, Glau Barros, Loma Pereira e Paola Kirst. O roteiro privilegia músicas pouco conhecidas de Lupi, revelando outras faces do mestre do samba canção. A estreia do espetáculo será no dia 16 de outubro, durante a Virada Cultural.

Debut no Country

O Jantar de Apresentação das Debutantes de 2024 do Porto Alegre Country Club, no dia 1º de agosto, terá Vinícius de Sottomaior Biffignandi e Raquel Luiza Bianchi Girardi Biffignandi, na recepção à imprensa e também dos familiares das 27 meninas que participam da 63º edição do baile de gala do clube. A organização será feita pela Jalfim Eventos, e está marcado para a noite de 24 de agosto, abrindo a temporada de debuts.

O que vem por aí