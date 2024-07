Parcerias confirmadas com o ICD

Uma grande corrente de amigos, embaixadores, patrocinadores e colaboradores está sendo formada para mais uma vez realizar o Jantar Ilhas da Gastronomia, em benefício do Instituto da Criança com Diabetes (ICD). Programado para o dia 26 de setembro, na Associação Leopoldina Juvenil, o jantar deste ano, além de arrecadar fundos para aquisição de 350 mil insulinas e insumos destinados para as crianças e jovens atendidos pela instituição, está engajado no processo de reconstrução do Rio Grande do Sul. Na tarde da terça-feira (16), no espaço de Fernanda Rosa Flores Butique, a noção de solidariedade e união de muitos esforços foi a síntese dos pronunciamentos de Ana Bertuol, gerente executiva do ICD e de Mário Englert, arquiteto, que já contam com a parceria voluntária de chefs, empresas e marcas gaúchas envolvidas na produção do jantar. No evento de abertura, Rogério Priori, João Muratore, Jorge Aita, Dudu das Caipiras, Newton Kalil, o Guri de Uruguaiana e Manuela Caringi De Turnes firmaram a parceria.

Resgates do olhar

A artista plástica caxiense Mádia Bertolucci abriu na quarta-feira desta semana a exposição Resgate no Olhar, como convidada do Mês do Artista Delphus. Em conversa com o público, explicou que sua arte não tem definições rígidas, ficando em aberto para as mais diversas interpretações e sensações que cada obra pode suscitar. "Se uma pessoa me diz que viu um elefante e outra uma árvore, eu digo que ambas estão certas. Minhas criações podem ter muitos olhares e significados diversos", acrescentou. Tânia Bertolucci, Tales Beier, Luiz Fernando Rhoden, Enio Brites, Graça Craidy, entre outros, conferiram a mostra, aberta para visitação até o dia 31 de julho na Delphus Galeria de Arte e Molduras.

Enoturismo pampeano

No cenário de Santana do Livramento, surge o Trem do Pampa. Um projeto nascido para incrementar o enoturismo da região fronteiriça, com passeio em Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e visitação à Vinícola Almadén, local em que se instalou a primeira loja de vinhos livre de impostos, apresentando preços menores ao consumidor. A parceria firmada entre o grupo Miolo e a Giordani Turismo, que já é conhecida pela Maria Fumaça de Bento Goncalves, teve inauguração no sábado passado, quando os empreendedores e convidados saudaram a novidade no sul do Brasil. O itinerário ferroviário tem 20 quilômetros e passa pelo Cerro de Palomas. A novidade que promete alavancar o turismo local já estará disponível para o público a partir deste sábado, dia 20.

José Silva's e Beatriz Condessa tiveram concorrida recepção para abertura de sua Boutique Alaska, especializada em congelados premium, no Moinhos de Vento

O que vem por aí

A soprano gaúcha radicada na Alemanha, Carla Maffioletti, se apresentará na Cinemateca Capitólio, neste sábado, dia 20, às 11h, acompanhada pelo pianista Fernando Rauber, no recital Al Amor. Entrada franca.

O Dia do Amigo a Bordo, terá o caráter de festa solidária com o apoio do Instituto RSNASCE, no Barco Cisne Branco, neste sábado, 20 de julho, com embarque às 20h, no Armazém B3, do Cais do Porto.

Dentro das comemorações do bicentenário da imigração Alemã no Rio Grande do Sul, no Centro Cultural 25 de Julho, o Madrigal Nestor Wennholz e a soprano Angela Diel, se apresentam neste domingo, dia 21, a partir das 18h.