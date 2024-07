Destaque aos voluntários

Há muito o que agradecer a tantas pessoas que trabalharam como voluntárias nos resgates e acolhimento de milhares de pessoas nas inundações de maio passado. Um grupo liderado por Viviane Feller Martha, Laênio Junior, Vanúcia Corrêa, Yula Pereira e Georgiana Fauri estão à frente do jantar beneficente que prestará uma homenagem a estas pessoas, no dia 18 de julho, na Casa Vetro. Entre os homenageados, Cláudio Goldstein, Ismael Barcellos, a equipe de Pedro Scooby, e demais grupos de salvamento, socorristas, mergulhadores e voluntários que fizeram a diferença no momento de crise. Entre as peças que serão leiloadas, obras de Filipe Varela, Lea Guarisse, Marcelo Zankini, e pranchas de surf assinadas por Lucas Chumbo e Carlos Burle, estão entre os lotes. Toda a verba do evento será destinada a uma lista de famílias afetadas que foram selecionadas pelo grupo de organizadores.

União de esforços

Em comemoração ao Dia do Comerciante, que se realiza hoje, 16 de julho, a coluna destaca duas personalidades com forte atuação no setor e que motivaram a foto ao lado. Elaine Deboni, CEO do Pop Center Porto Alegre; e Suzana Vellinho, presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, posam após ato simbólico de hasteamento da bandeira do Rio Grande do Sul, ocorrido recentemente, no terraço do Palácio do Comércio em apoio ao Movimento RSNASCE. A iniciativa trabalha para que as doações aos atingidos das áreas de turismo e eventos cheguem ao seu destino. Mais uma vez, a união de esforços de entidades civis protagoniza uma luta que muito honra o nosso Estado.

Música no templo

A apresentação da Ospa, na noite de sexta-feira passada, em sua primeira apresentação em Porto Alegre após a enchente, lotou o Santuário Santa Teresinha, na rua José Bonifácio, no concerto sob regência de Manfredo Schmiedt, interpretando Beethoven, Strauss II, Nepomuceno, Grieg e Mozart. A jovem oboísta Ana Tomazi, vencedora do Concurso Interno da Escola da Ospa, no ano passado, estreou como solista e foi o destaque na interpretação do Concerto para Oboé, de Mozart. Ao final, o maestro deu um presente ao público convidando os cantores Felipe Bertol e Ricardo Barpp para se juntarem à orquestra em uma homenagem ao Rio Grande do Sul com Céu, Sol, Sul, Terra e Cor, de Leonardo. Uma noite memorável.

Mesa de Cinema

A nova edição da Mesa de Cinema, realizada pela jornalista Rejane Martins, que acontecerá na noite de hoje, será inspirada no filme O Sabor da Vida, com Juliette Binoche, em uma produção de Tran Anh Hung em que a abordagem sensível e detalhada da culinária francesa é o grande destaque. Após a exibição do filme, um debate com o jornalista Roger Lerina antecederá o jantar, cujo cardápio será elaborado pelo chef Raphael Dittrich, no restaurante ACasa, no empreendimento High Garden Rio Branco.

Artes e antiguidades

Um leilão reunindo peças de uma importante coleção de arte e antiguidades organizado por Paulo Gasparotto, Gasparotto Leilões, e Beth Schmidt, Garimpo Leilões, será realizado exclusivamente online no dia 23 de julho, iniciando pontualmente às 19h. O acervo em exposição e pode ser visitado na loja Garimpo. Entre os destaques, uma paisagem de Pedro Weingartner, retratando a campanha gaúcha, e telas de Angelo Guido e Djalma do Alegrete, entre outros, integram a venda que reúne ainda mobiliário antigo de procedência europeia. Uma coleção de vasos e perfumeiros assinados por Emile Gallé, mestre da arte em vidro, está atraindo colecionadores.

O que vem por aí

Amanhã, o lançamento do aplicativo União Digital, será na nova Sala de Convivência, na sede Alto Petrópolis, do Grêmio Náutico União, a partir das 19h.

Também nesta quarta-feira, dia 17, o Mês do Artista Delphus terá a abertura da Exposição Resgate no Olhar, da artista plástica Madia Bertolucci.

Na quinta-feira, dia 18, o presidente da Federação e do Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Gilberto Porcello Petry, e o presidente eleito da Fiergs e do Ciergs, Claudio Affonso Amoretti Bier, convidam para a posse das novas Diretorias das duas entidades, gestão 2024/ 2027, no Centro de Exposições da sede do Sistema Fiergs.

O documentário Sol Lá pro Sul: Impacto das Enchentes no Setor Musical Gaúcho, terá sua pré-estreia na Cinemateca Capitólio, no dia 1 de julho, com exibição para convidados.