O cinema brasileiro retorna a Gramado

Em dia tipicamente invernal, com temperatura beirando os 4 graus, uma chuva miúda, frio cortante e névoa, o aquecimento da última terça-feira veio da organização da 52ª edição do Festival de Cinema de Gramado e da recepção calorosa de Rosa Helena Volk, Marcos Santuário e Marla Martins, apresentando as novidades cinematográficas. Já no Palácio dos Festivais, a visita ao Museu do Festival do Cinema Brasileiro de Gramado teve a condução de Fernando Guerra, gerente-geral do museu, que mantém ativa a memória do evento. São mais de 2.500 itens catalogados no acervo, que é visitado anualmente por mais de 50 mil pessoas, entre alunos da rede pública escolar de Gramado e turistas. A calçada da fama, em frente ao Palácio dos Festivais, ganhou na tarde de terça-feira as mãos de Grazi Massafera que passa a integrar o hall de artistas que estiveram por lá. Entre as novidades previstas, está a exibição simultânea, em telas espalhadas ao redor do palácio, dos próximos registros de artistas imprimindo suas mãos no cimento.



As damas da canção

Grandes cantoras no elenco de "Ela disse-me assim" MAÍ YANDARA/DIVULGAÇÃO/JC

Duas damas da canção gaúcha serão homenageadas por vozes femininas da música de Porto Alegre. O espetáculo Ela disse-me assim, com direção de Luciano Alabarse, direção musical de Arthur de Faria, produção de Cláudia D'Mutti e Letícia Vieira, será um show musical em memória de Zilah Machado e Lourdes Rodrigues, que fazem parte da história da música do Sul do País. O musical terá ensaio aberto ao público nos dias 20 e 21 de julho no Teatro Oficina Olga Reverbel, do Multipalco Eva Sopher. No palco, Andréa Cavalheiro, Denizeli Cardoso, Glau Barros, Loma Pereira e Paola Kirst interpretarão o roteiro musical baseado em sucessos de Lupicínio Rodrigues. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do local duas horas antes de cada espetáculo, limitado a um par por CPF.



Cooperativismo

Renato Borghetti no Dia C do Cooperativismo /TÂNIA MEINERZ/JC

Renato Borghetti se apresentou no sábado passado junto aos jovens músicos formados pela Fábrica dos Gaiteiros, no Dia C do Cooperativismo, na sede da CooperLíquidos, em Canoas, cujo centro logístico recebeu, armazenou e redirecionou as doações recebidas de todo o País em auxílio ao Rio Grande do Sul durante as enchentes. Borghettinho comentou durante a apresentação, que a sede da Fábrica do Gaiteiros, em Barra do Ribeiro foi alagada e ele contou com a mobilização da comunidade para limpeza e retomada das aulas que somam mais de 600 alunos. Organizado pela Ocergs, o Dia Internacional das Cooperativas é comemorado no primeiro sábado de julho, instituído oficialmente em 1992 pela Assembleia Geral das Nações Unidas.

Museu de cinema

Fernando Guerra, gerente geral do museu IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC