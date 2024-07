Marca indelével do sucesso serrano

Uma marca que se tornou símbolo de uma cultura. Assim pode ser definida a trajetória da Di Paolo descrita no livro que foi lançado na sexta-feira, dia 5, em Porto Alegre, justamente na unidade Boulevard Laçador, que reabriu ao público neste fim de semana após a enchente. Os 30 anos de trabalho da Di Paolo Cucina Della Serra Gaúcha, foi apresentado por Paulo e André Geremia, na edição de luxo que relata os primeiros passos da fundação da marca, a consolidação, a perseguição de um padrão de qualidade e a expansão para além do Rio Grande do Sul. O jovem garçom que se tornou um dos grandes empreendedores gaúchos foi saudado como o símbolo da reconstrução do Estado por Jorge Gerdau Johannpeter, o primeiro a receber a publicação, que teve pesquisa, organização e redação de Mateus Colombo Mendes. Geremia mereceu ainda manifestações entusiásticas de Mauro Renner, Irio Piva, Ernani Polo, Fernando Lucchese, Rafael Sittoni Goelzer e até de Clovis Tramontina, que participou através de uma ligação telefônica.



O ator, diretor e professor de teatro Zé Adão Barbosa está se preparando para comemorar em 2025 os seus 45 anos de trabalho. Antecipadamente, Zé Adão celebra os três textos escritos para ele e Arlete Cunha, por Gilberto Schwartsmann, como marcos de sua trajetória que inclui cinema, teatro, televisão e a criação de uma escola de formação de atores. No cinema, o ator gaúcho marcou sua passagem em personagens de O dia em que Dorival encarou a guarda, de José Pedro Goulart e Jorge Furtado; e O tempo e o vento, de Jayme Monjardim. Na televisão, sua passagem por programas ao lado de Bruna Lombardi e Carlos Alberto Ricceli e a novela Laços de Família, mostraram seu talento em rede nacional. Versátil, fez muito drama, comédia, besteirol e dirigiu grandes espetáculos, tanto com alunos do Teatro Escola de Porto Alegre (Tepa), como de atores transformistas que fizeram imenso sucesso no teatro gaúcho. "Sou grato a este ofício que me fez viver tantos personagens maravilhosos, sob a batuta de tantos diretores geniais e ter a minha escola onde formo atores com disciplina, técnica e ética", publicou em suas redes sociais.

O chef Vinicius Aguinsky é o responsável pelas inovações feitas na reconhecida gastronomia do Oriente Médio, que acaba de desembarcar no Food Hall Dado Bier. O Levante busca inspiração na culinária árabe que tem enorme aceitação por aqui, tendo sido integrada ao paladar brasileiro. O jovem chef Vinicius Aguinsky consegue inovar em sabores, misturas e conceitos, reapresentando pratos familiares de forma criativa e ainda mais saborosa. Aliás, o espaço do Food Hall Dado Bier oferece um amplo espectro de opções gastronômicas em um só lugar, de forma moderna, ágil e agradável.

O advogado Conrado Paulino da Rosa, presidente do Instituto Brasileiro do Direito de Família do Rio Grande do Sul (IBDFAM-RS), recebeu a doação de uma obra do mestre-artista plástico Vitório Gheno, através da Comissão de Proteção à Pessoa Idosa, daquela entidade, representada pela advogada Luciana Oliveira. A renda alcançada com mais esta ação beneficente reverterá para amenizar os prejuízos decorrentes da recente tragédia climática no Rio Grande do Sul.

