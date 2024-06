Produção italiana em cena

O Festival 8¹/² do Cinema Italiano teve sua pré-estreia na quarta-feira passada, no Espaço de Cinema do Bourbon Country, com a exibição do filme Ainda temos o amanhã, de Paola Cortellese, abrindo a série de dez filmes inéditos que vem fazendo sucesso em recentes festivais como Cannes, Veneza e Berlin. Para a sessão de abertura, Valerio Caruso, cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, contou com a presença de integrantes da comunidade italiana no Rio Grande do Sul, como Fernando e Vânia Biffignandi, Cristina Mioranza, Isadora Aquini, Leila Castelan e a designer em visita a Capital, Sara Ricciardi. A mostra segue até o dia 3 de julho, em duas sessões diárias no Espaço de Cinema do Bourbon Country.



Lição de economia no cinema

Fernando Ulrich e Eduardo Bugs EVANDRO OLIVEIRA/JC

Uma sessão de cinema diferente ocorreu na noite da terça-feira passada, também no Espaço de Cinema Bourbon Country, em Porto Alegre. No lugar dos atores de Hollywood e de super-heróis, foi exibido um documentário estrelado pelo porto-alegrense Fernando Ulrich e gravado na Holanda: A Mania das Tulipas. Produzido pela Liberta Investimentos, escritório credenciado à XP Investimentos, o filme teve exibição exclusiva para convidados, celebrando a nova temporada do curso Nas Fronteiras do Dinheiro. Ao invés de seguir o tradicional estilo de palestras ou aulas expositivas, Ulrich optou por explorar um modelo de documentário - com produção cinematográfica, imagens de alta definição e trilha sonora dignas de grandes produções. O curso completo, com os documentários, já está disponível na LibertaPlay, plataforma de streaming do mercado financeiro.

A suavidade do mármore

Eloísa Tregnago EVANDRO OLIVEIRA/JC

Adiada em função da enchente na Capital, e quase dois meses depois da previsão de abertura, a exposição Lágrima, de Eloisa Tregnago, finalmente será aberta neste sábado, dia 29 de junho, na Ocre Galeria. A 24ª exposição da jovem galeria de arte do Centro Histórico de Porto Alegre, traz o sensível trabalho da escultora que teve Bez Batti e Xico Stockinger como mestres, refletindo estas influências em suas criações em mármore branco, de figuras delicadas e cheias de vida. As obras de Eloisa estarão abertas à visitação a partir da segunda-feira, dia 1º de julho, diariamente, das 10h às 18h e aos sábados, das 10h às 13h30min.

Mostra adiada

A 7ª Mostra EliteDesign transferiu sua data de abertura que estava programada para o dia 19 de setembro deste ano. O tradicional evento de arquitetura, design de interiores e paisagismo será realizado entre 2 de abril e 14 de junho de 2025, em um casarão situado na avenida Dom Pedro II, no bairro Higienópolis. A alteração de cronograma se deve em respeito e solidariedade ao Rio Grande do Sul, que une forças para este momento de reconstrução depois das enchentes de maio. O slogan da sétima edição se tornou "Respeitar, resgatar, restaurar, ressignificar, reconectar e reconstruir", em atenção às empresas e profissionais do setor gravemente atingidos pelas cheias. A empresária Flávia Sffair entregou a curadoria do evento de 2025 ao arquiteto Alexandre Grivicich.

