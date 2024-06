Reconstrução cultural no Instituto Ling

A Feira do Livro Reconstrói RS, realizada no Instituto Ling, em uma parceria da Câmara Rio-Grandense do Livro com o Clube dos Editores do RS, reunindo livreiros, sebos, autores e diversas editoras gaúchas, ocupou o fim de semana passado, com grande público circulando entre os estandes de livros dedicados a crianças e adultos. Palestras, oficinas e conversas com escritores, como Martha Medeiros e Carla Madeira, painel sobre quadrinhos, sessões de autógrafos e encontros com editores, fizeram o sucesso da iniciativa. Paula Taitelbaum, Eduardo Peninha Bueno, Mariana Bertolucci, Daniel Galera, entre muitos outros, circularam por lá autografando seus livros e participando de debates. Durante a feira, foram recebidas doações de livros para as bibliotecas de escolas públicas atingidas pela enchente.



Bazar de arte solidário

O artista visual André Venzon está convidando para o Bazarte Solidário, em seu atelier, na rua Leopoldo Froes, 126, no 4º Distrito, nos próximos dias 21 e 22 de junho, sexta-feira e sábado, entre 14h e 18h. O valor total obtido com a venda de suas obras, mais de Zé Darcí, Magna Sperb, Vera Reichert, entre outros, será revertida para artistas da região e da Cidade Baixa, que foram severamente atingidos pelas enchentes.

Em novo endereço

Claudia Bartelle levará seu bazar beneficente para o Iguatemi VINI DALLA ROSA/DIVULGAÇÃO/JC

A 5ª edição do bazar beneficente Claudia Bartelle & Friends, trocará o endereço da Associação Leopoldina Juvenil e ocupará o estacionamento do Shopping Iguatemi, em uma estrutura maior, para exposição de peças de roupas, acessórios e produtos de decoração, em mais de 2 mil metros quadrados. O bazar ocorrerá em 12 de setembro, seguindo o propósito de reverter a totalidade das vendas para a Casa de Apoio Madre Ana. O número de embaixadores este ano passará de 100 e há um projeto de incluir nesta edição uma renda destinada às vítimas da enchente. As doações de peças poderão ser feitas a partir de 1º de julho, na Breton, da rua Quintino Bocaiúva.

Festejos musicais

A cantora e compositora gaúcha, Chris Amoretti, integrará na próxima sexta-feira, dia 21, o time de músicos que se apresentará no Theatro São Pedro, dentro do Festival de Música Colaborativo, promovido pela Assembleia Legislativa e Secretaria de Estado da Cultura (Sedac). O evento terá entrada franca, com o público podendo fazer contribuições espontâneas. No sábado, dia 22, a convite do Espaço Força e Luz, Chris celebrará 30 anos de carreira apresentando composições autorais, ao lado de Andrea Perrone, em participação especial.

Bistrô Vetro

Chef Gabriela Zílio IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC