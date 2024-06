Do resgate ao restauro

Foi através da vivência no abrigo instalado no rua Cipó, 450, que surgiu o site Abrigo Hub, de gestão de crises, cujo sistema foi desenvolvido pela Data Science Brigade e Microsoft para o atendimento de famílias em momentos críticos como o atual. "O Brasil precisa se preparar diferentemente para isso tudo e disponibilizar uma ferramenta de gerenciamento de crises e enfrentamento de adversidades", avalia o empresário de tecnologia, Leandro Devegili. Instalado há 38 dias, em uma parceria com a Igreja Luterana, Ulbra e a Brasa Church, o local se tornou uma referência em atendimento, desde a recepção e acolhimento, até o período atual de limpeza, reconstrução e retorno às casas. "Viramos um grande case de organização, comitê de crise e de logística", enfatiza Leandro, cuja parceria com o pastor Mauricio Martins é um dos pontos fortes da iniciativa.



Esforço coletivo

Natália Dolzan LÊ FRANCO/DIVULGAÇÃO/JC

A empresa de cereais Naturale, decidiu compartilhar a importância de consumir produtos de origem gaúcha como uma forma de contribuir para reerguer o Estado. Uma campanha em vídeo está sendo mobilizada também nas redes sociais reforçando que, através da união e do consumo de produtos locais, é possível promover a recuperação e o desenvolvimento sustentável e econômico do RS. A empresa vem disponibilizando os caminhões de sua frota, combustível e logística para transportar doações vindas de todo o Brasil. A entrega de colchões, alimentos, água potável e outros itens fundamentais estão chegando desde o dia 6 de maios a vários municípios do Rio Grande do Sul.

@cereaisnaturale

A força e o poder da arte

Carmen Ferrão e Eduardo Leite no Margs BIENAL PRESS/DIVULGAÇÃO/JC

Em virtude da calamidade climática que assolou Porto Alegre, danificando vários equipamentos culturais integrantes da programação, a 14ª Bienal do Mercosul, que estava programada para setembro, próximo, teve a data adiada. Ainda não há previsão de quando o evento vai ocorrer. Mas Carmen Ferrão, presidente da Fundação Bienal do Mercosul, garante que a 14ª edição será um marco na história da Capital. "Teremos um grande desafio, não maior do que a determinação que nos move. Acreditamos no poder da arte e da cultura para trazer novamente a recuperação econômica, a retomada e o ânimo que tanto precisamos para seguir em frente", destacou Carmen. E declarou a disposição de envolver marcas, empresas e pessoas para também contribuírem para a viabilização de uma bienal histórica.

Usina de sabores

Patrícia Aragão e Lucas Aragão do restaurante Usina de Massas THAYNÁ WEISSBACH/JC

O clima é de festa desde a entrada do restaurante Usina de Massas, em função das comemorações pelo Dia dos Namorados, amanhã, dia 12 de junho, mas o local também está celebrando seus 22 anos de vida. De portas abertas e com mesas disputadas, desde a calçada, Lucas Aragão, o fundador da Usina, tem mantido o cardápio da casa sempre renovado, oferecendo receitas criativas e cheias de sabor. Situada em um dos endereços mais movimentados da Capital, na rua Dinarte Ribeiro, Moinhos de Vento, ao longo do tempo, os frequentadores viram o local evoluir gastronomicamente, sem perder o charme e qualidade. Ao lado da esposa, Patrícia, Lucas comemora a aprovação de uma freguesia fiel.

