Foco no turismo local

Adriane Hilbig, proprietária do barco Cisne Branco e presidente do Conselho Curador do Porto Alegre Convention Bureau, atualizou a posição da entidade, após recente reunião em que foram traçados os rumos do turismo no Rio Grande do Sul. O projeto Renasce turismo e eventos, reunindo entidades do setor, delineou uma carta aberta para definir a situação do aeroporto Salgado Filho; campanha de doação por pix do CVB específica para o setor; fortalecimento da campanha Não cancele, remarque; coletiva de imprensa para divulgar dados atuais e apresentar uma ideia positiva sobre esta retomada com foco no que está funcionando, evitando somente as notícias negativas; e a participação em conjunto com as demais entidades e as ações propostas por elas. "Porto Alegre não é uma terra arrasada. Precisamos falar das coisas boas e de que forma vamos reconstruir e como trazer o Sul para a visibilidade respeitadora de todos os âmbitos, incluindo o ambiental", conclui. A íntegra das propostas está circulando pelas redes sociais das entidades.



Humor polenta

O Humor Polenta é apenas uma forma de qualificar o stand up comedy, ou comédia em pé, que os humoristas de Caxias do Sul encontraram para dar uma alegrada no Polenta Comedy Club. Esta é a primeira casa do estilo de Caxias e terá o Boteco do Marcos com a presença do cartunista Iotti, criador do personagem Radicci. Pioneiro na valorização das raízes italianas através do humor, Iotti baterá um papo, em formato de talk-show, com a plateia e o personagem Marcos, interpretado pelo comediante Diogo Severo, um dos idealizadores do Polenta, no dia 21 de junho, às 20h45min.

Festa junina beneficente

Após ter sido ponto de produção de marmitas, entrega, seleção e distribuição de doações e abrigo para os atingidos pela enchente, o Grêmio Náutico União retoma suas atividades, propondo um auxílio ao setor de eventos. No próximo sábado, dia 8, a Festa Junina do clube será realizada em seu Salão de Festas União, da sede Alto Petrópolis, para cerca de 2 mil pessoas. Entre 13h e 18h, as tradicionais barracas de pescaria, bica do palhaço, bola ao cesto, roleta premiada, fogueira virtual, entre outras atrações juninas, estarão disponíveis. A entrada será mediante a doação de um produto de higiene pessoal destinada aos atingidos pelas enchentes no RS.

O livro do Dody

Dody Sirena e Cicão Chies, sócios DCSet Group TÂNIA MEINERZ/JC

O empresário gaúcho Dody Sirena é um exemplo de profissional inquieto e desbravador, que fez do sonho de juventude de disseminar diversão uma ferramenta de trabalho vitoriosa. O seu livro Dody Sirena - Os bastidores do show business comprova isso. Retratado pela mestra do jornalismo, Léa Penteado, o livro, recentemente lançado em meio ao caos das enchentes gaúchas, é um bálsamo para amenizar tantos problemas, fornecendo uma leitura emocionante e repleta de lições de perseverança e talento. A coluna recebeu o livro da editora que faria uma grande sessão de autógrafos que acabou soterrada pelos acontecimentos. Mas só de saber que o cara que trouxe Michael Jackson, Eric Clapton, Bob Dylan, Donna Summer, Paul McCartney, Coldplay, Shakira, U2, entre tantos astros e estrelas, nacionais e internacionais, era o Dody da DC Set, precursor de tantas "viagens", nos dá um baita moral!

Cardápio gaúcho

Produtos La Falce LAFALCE/DIVULGAÇÃO/JC