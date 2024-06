Solidariedade sem fronteiras

Na pista da Base Aérea de Canoas, Cristina Mioranza, presidente do Comites-RS, entidade que tem como objetivo fortalecer as relações ítalo-gaúchas, na jurisdição do Consulado-Geral da Itália em POA, e auxiliar os cidadãos italianos residentes no RS, foi acompanhada pelo embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, e pelo cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, na chegada da ajuda humanitária, esta semana. Outro detalhe significativo deste apoio italiano foi o piloto que trouxe o voo até aqui, Matheus Broglio, gaúcho, de Santa Maria, que fez questão de pilotar a aeronave que trouxe esta missão.



Um Elo Virtuoso

A iniciativa de cinco amigas, Antônia La Porta Penz, Bruna Zanon Logemann Saraiva, Carol Zanon De Lorenzi, Mari Schmidt Carneiro e Victoria Leal Zanon, que criaram um grupo de Whatsapp para doar e vender itens de desapegos de luxo e serviços de beleza e estética, foi mais uma ação vitoriosa em favor de quem foi atingido pela enchente no RS. Com o apoio do Instituto Jardim Europa, as compras são feitas pelo Pix CNPJ 47968230/0001-02, do instituto, com a disputa pelos produtos acontecendo por ordem de interesse e vale o print do WhatsApp mais rápido. Até o fechamento desta edição a iniciativa já havia arrecadado R$ 250mil, em apenas três dias de funcionamento.

Auxílio ao Asilo Padre Cacique

A ajuda chega mesmo de todos os lados. Parceira do Asilo Padre Cacique, em Porto Alegre, há dois anos, a ABF Developments acaba de fazer uma doação de R$ 20 mil para auxiliar a instituição. A entrega do cheque foi realizada na segunda-feira (27). Com o entorno alagado, o Asilo Padre Cacique precisa de doações para comprar remédios e pagar colaboradores e fornecedores. Além de doações mensais habituais, a empresa destinará um percentual da parcela de entrada das vendas do Magno Menino Deus, residencial de alto padrão voltado ao público 60 , em benefício ao Padre Cacique.

Cesta básica de educação

Depois de arrecadar água, cestas básicas e cobertores, a empresária Flávia Sffair, responsável pela Mostra EliteDesign, lançou agora a campanha Mochila do Bem, que busca doações de material escolar para as crianças que perderam tudo, voltarem à estudar. O compartilhamento desta campanha visa sensibilizar pessoas e empresas que ajudem a montar as mochilas para que sejam repassadas e, assim que as escolas atingidas pelas enchentes tenham condições de retornar, elas tenham seu material pronto. A chave Pix [email protected] foi criada para esta ação em benefício do futuro escolar de nossas crianças.

Onde doar

Neste sábado, dia 1 de junho, das 10h às 15h, mais uma oportunidade de colaborar com o bazar em apoio à Casa de Saúde Menino Jesus de Praga e agora às vítimas das enchentes, pois, ao contribuir com uma roupa de frio em bom estado, o cliente ganha 10% de desconto em sua compra e participa de uma corrente solidária.

Rock solidário

