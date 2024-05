Central de ajuda

O Centro de Distribuição e Logística, instalado na Sociedade Libanesa, é uma parceria entre a Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre (AJE POA), Instituto Avantte e Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris), e está sendo coordenado pelo empresário Willian Assis, prestando um serviço inestimável neste momento. Recebendo, selecionando e expedindo doações para abrigos cadastrados pelo sistema elaborado pelo TecnoPuc - que concentra o monitoramento dos locais cadastrados - já atendeu 15 mil pessoas. "O entra e sai é incessante de vans, caminhonetes e caminhões com doações", comenta Maria Ana Barros, voluntária e esposa de Willian. Kalil Sehbe Neto, presidente da Libanesa, está engajado no trabalho que já recebeu cerca de 40 carretas de doações, mais de 3 milhões de litros de água, montanhas de roupas vindas de todo o Brasil e 10 equipes que entregam as doações nos abrigos, além de 1.000 cestas básicas diárias.



Apoio clínico

Luiza Pereira Lima JAQUELINE PEGORARO/DIVULGAÇÃO/JC

Luiza Pereira Lima, fundadora da Verte Clinic, clínica de emagrecimento e bem-estar, colabora com todos os pacientes e influenciadores que realizam o seu tratamento com ela para estabelecer grupos de apoio e disseminar informações sobre ansiedade e alimentação em resposta aos desafios enfrentados na retomada pós-enchentes. Juntos, eles formam um canal de conversa, oferecendo uma rede de apoio em tempos difíceis.

A estilista Valentina Torres Machado e a psicóloga Camilla Terra, cada uma a sua maneira, atuando no apoio aos desabrigados pela enchente

IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC





Pausa musical

Camerata AACAMUS ANGELA DIEL/DIVULGAÇÃO/JC

Por iniciativa da cantora lírica e diretora artística da Casa da Música, Angela Diel, o Projeto Orquestra Jovem Casa da Música iniciou esta semana um Circuito Musical pelos abrigos de Porto Alegre. Durante duas semanas, alunos e professores da Associação Amigos Casa da Música (Aacamus) irão se apresentar, levando distração a esses locais. Os abrigos da Vila Nova e Vila Jardim foram os primeiros a receber os concertos da Camerata da Aacamus. Os coordenadores de abrigos que quiserem solicitar a participação do circuito podem contatar pelo Instagram @casadamusicapoa

Apoio aos pets

Jaqueline Pegoraro, Deise Falci e Manu Três JAQUELINE PEGORARO/DIVULGAÇÃO/JC

A empresária Manuele Três, gaúcha residente em São Paulo, está em Porto Alegre como voluntária no resgate de animais e organizou uma sessão de fotos com o fotógrafo Carlos Sillero para registrar personalidades gaúchas que estão apoiando a campanha de adoção de animais resgatados por Deise Falci na enchente. São mais de mil animais que serão reabilitados para ganhar um novo lar. As fotos aconteceram na Dolce Pet Care, parceira de Deise. Passaram por lá para apoiar a causa, Paulo Gasparotto, Paula Feijó, Rafael Sóbis, entre outros.

De braços abertos