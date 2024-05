Mobilização geral

De dentro e de fora do Rio Grande do Sul, os esforços por minimizar o sofrimento das pessoas atingidas pelas cheias, fazer campanhas de arrecadação de valores e de doações de toda a espécie, se avolumam a cada dia. Anônimos e conhecidos, empresários, influenciadores, chefs de cozinha, profissionais liberais, estudantes, ninguém fica inerte frente aos acontecimentos e encontra sua forma de colaborar. Seja com valores, trabalho braçal, campanhas para doações de mantimentos, água, site de ajuda, localização de pessoas, colocando seus barcos nos resgates, busca de tutores de animais, entre tantas outras atividades. A coluna localizou algumas dessas pessoas e registra suas ações.



Conexões solidárias

Claudia Bartelle TÂNIA MEINERZ/JC

Virei uma "central de ajuda", diz Claudia Bartelle, figura pública, influenciadora digital e organizadora do maior bazar beneficente do RS, que destina suas arrecadações para a Casa de Apoio Madre Ana. Agora, em meio a "maior catástrofe ambiental já vista", segundo ela, "a melhor maneira de mantermos a nossa saúde emocional perante tudo isso é nos mantermos úteis, fazendo o que está ao nosso alcance para aliviar, ao menos um pouco, o sofrimento de quem perdeu tudo". Através de seu Instagram, que acabou virando um canal aberto de informações, ela atualiza o que está acontecendo e conecta com os pedidos de ajuda mais urgentes. "Formamos uma grande corrente de força, união e de amor e tenho certeza que vamos superar tudo isso, porque juntos e com a solidariedade de todos, vamos erguer o nosso Estado", comenta.

Receita de afeto

Chef Valentin entre os chefs Maiquel Martini e Gabriel Weber na linha de frente da alimentação ACERVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC

Já o chef Valentin disponibilizou o que tem de mais valioso, ou seja, o seu trabalho como assador dos mais prestigiados de Porto Alegre. Atuando no comando das equipes de preparo e da cozinha do abrigo instalado na Esef-Ufrgs, no Jardim Botânico, que atende desabrigados da Zona Norte da Capital, ele e sua equipe organizam o café da manhã, almoço, lanche e jantar dos 306 abrigados ali. Muitos dos voluntários trabalham pela manhã em suas empresas e à tarde prestam seus serviços no local. O chef Valentin, especialista em inovações à beira do fogo, está caprichando nos cardápios e oferecendo muito mais do que refeições, está ofertando carinho em forma de pratos diferenciados, recebendo em troca, só elogios.

Manutenção garantida

Levando em consideração o caráter de essencialidade das concessionárias de veículos do Rio Grande do Sul, o Sincodiv/Fenabrave - RS informa que estão dedicados a manter as concessionárias em operação. Jefferson Fürstenau, presidente da entidade, distribuiu nota esta semana informando que as concessionárias estarão em regime de plantão, visando o atendimento aos clientes e priorizando o suporte aos veículos que estão auxiliando as vítimas das enchentes, como ambulâncias, bombeiros, Brigada Militar, Exército, Polícia Civil, embarcações, entre outros. A Kia Sun Motors, situada na avenida Ipiranga, é uma delas.

Água Pro RS

Flávia Sffair, empresária LUIZA PRADO/ARQUIVO/JC

A empresária responsável pela Mostra EliteDesign, Flávia Sffair, começou informalmente uma campanha de arrecadação de água mineral em suas redes sociais, desde Santa Catarina, e viu em minutos, sua ideia transbordar. Em menos de quatro horas, no primeiro dia em que "jogou sua ideia no Instagram", já arrecadou, através de Pix, recursos suficientes para comprar água mineral em Santa Catarina e mandar em lotes, de caminhão para o Rio Grande do Sul. "Na primeira vez mandamos 70 fardos de água em garrafas de 500ml. Quarta-feira (8), enviamos 282 garrafas de 5 litros mais 948 garrafas de 500ml", diz ela, que avisa que já tem um caminhão lotado saindo em breve. "A água nos trouxe muito sofrimento e a água vai ajudar muitos ainda", completa.

Atalhando processos