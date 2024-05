Torrente solidária

Com todas as atenções voltadas para os desdobramentos envolvendo a tragédia das chuvas e das cheias dos rios que deixaram um rastro de destruição por todo o Rio Grande do Sul, e acabaram por inundar Porto Alegre, nada mais acertado do que os sucessivos cancelamentos de eventos sociais, artísticos, culturais e empresariais dos próximos dias. Acompanhando a cada minuto a cobertura do site do Jornal do Comércio, os leitores vêm testemunhando os esforços e a solidariedade de toda a comunidade gaúcha e brasileira no socorro e no atendimento das vítimas das enchentes que se espalham pelo Estado. Enquanto isso, nesta coluna que abre a semana, aproveitamos para destacar algumas presenças que foram registradas nos mais recentes eventos na Capital. Seguimos de perto prestando solidariedade aos atingidos pela tragédia e empenhados na reconstrução da dignidade de mais de meio milhão de gaúchos que sofrem com suas perdas. Todos nós.