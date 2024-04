Exemplo de dedicação

Os 40 anos de trabalho da Casa de Saúde Menino Jesus de Praga foram comemorados na quinta-feira passada, na Associação Leopoldina Juvenil, com jantar festivo, reunindo diretoria, médicos, parceiros e colaboradores da instituição especializada no atendimento aos portadores de lesões neurológicas e motoras, de alta e média complexidade, de qualquer idade, oriundas de famílias em vulnerabilidade social. Nas manifestações feitas durante a noite, todos se referiram ao afeto, reabilitação, dedicação, amor e transformação, como sendo os motes do dia a dia de quem está diretamente envolvido no trabalho. A dupla Claus e Vanessa doou seu talento fazendo o show que encerrou o jantar comemorativo.

Arquitetura funcional

Plaza Hub Talks

As histórias e a história do Plaza São Rafael Hotel, que está comemorando seus 51 anos, foram devidamente relembradas e contadas por Carlos Henrique Schmidt e seus filhos, Oscar e Marcelo, mediadas por Edith Auler e complementadas pelo jornalista Oziris Marins e por Nelson Ramalho, no Plaza Hub Talks, na quinta-feira que passou. Entre os principais acontecimentos relatados por Oziris, o Caso Melara e os bastidores da cobertura da invasão do táxi com o presidiário, na entrada do Plaza, foi um dos temais abordados com interesse. Na plateia, Giovanni Jarros Tumelero, Paulo Geremia, Jorge Alberto Polidoro, Jorge Cheffe, entre muita gente mais.