Echefs chega na 20ª edição

O Imama-RS lançou, nesta segunda-feira que passou, a vigésima edição do Encontro de Chefs (Echefs), jantar em benefício das ações de prevenção, acolhimento e tratamento de pacientes com câncer de mama, no Espaço CAV - Comer, Amar, Viajar marcado para o dia 21 de maio, no Grêmio Náutico União. Foram apresentados os 17 chefs participantes, com a coordenação de João Muratore e Newton Kalil, conhecidas as madrinhas e padrinhos, sorteio das ilhas no salão e distribuição dos convites para a venda das mesas. Novos e conhecidos parceiros da entidade se encontraram no lançamento, como Gabriela Fontoura Brasil, Cristina Piccoli, Alexandre Lau, Carolina Cardeal, Laura Medina, Fernanda Baldisserotto, Rogério Priori, Jorge Aita, Sérgio Bassoti, entre muita gente mais.



Noite de premiação na ACPA

Dr. Fernando Lucchese, Nora Teixeira e Alfredo Guilherme Englert EVANDRO OLIVEIRA/JC

Com o salão nobre do Palácio do Comércio lotado, a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), entregou, na terça-feira, o prêmio Paulo Vellinho, em sua quarta edição, desta vez tendo Günther Staub como homenageado. Conduzida por Suzana Vellinho Englert, a noite proporcionou surpresas como a premiação agente político e agente público, unificadas, e a cultura como nova categoria, premiando a Noite dos Museus. Entre as presenças, Rozeli da Silva, Irio Piva, Cacaia Bestetti, Adriane Hilbig, Alfredo Guilherme Englert, provedor da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre; Carlos Deboni e Elaine Deboni, Camila e Martina Beylouni de Castro, entre outros que prestigiaram a distinção.

Experiências de sabor

Chef Mamadou Sène no Workshop de Gastronomia Senac-RS Experiência de Sabor EVANDRO OLIVEIRA/JC

O restaurante da sede da Fecomércio promoveu esta semana o Workshop de Gastronomia Senac RS, homenageando a passagem do Dia do Jornalista, na terça-feira passada. Chefs como Arika Messa, Cátia Leal, Matheus Troglio, Mamadou Sène e Bryan Chaplin, demonstraram ao vivo seus conhecimentos, no preparo de pratos que salientaram os sabores do Rio Grande do Sul, temperados pelas experiências pessoais e suas qualificações como profissionais. Todos eles, integrantes do quadro de mestres do Senac RS com vasta experiência gastronômica. O jantar teve ainda a harmonização de vinhos feita pelo chef Gustavo Bonfiglio.

Eduardo Fonseca, CEO da ABF Developments e Nilson Luiz May, presidente da Unimed RS, na apresentação do Avant Première Magno Menino Deus - Sênior, voltado ao público 60 , no Theatro São Pedro, esta semana

Eduardo Fonseca, CEO da ABF Developments e Nilson Luiz May, presidente da Unimed RS, na apresentação do Avant Première Magno Menino Deus - Sênior, voltado ao público 60 , no Theatro São Pedro, esta semana. EVANDRO OLIVEIRA/JC