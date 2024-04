Vinte anos blue

O empresário Nelson Ramalho, reconhecido como o maestro da gastronomia, foi o centro das atenções durante a comemoração dos 20 anos da sua Mule Bule Alimentos e Bebidas, na Casa NTX, na quinta-feira passada. Ao lado do sócio Adelar Kleinert Jr. e de sua equipe, a celebração do trabalho da empresa especializada em catering empresarial e eventos, foi um grande momento que possibilitou a confraternização com seus parceiros, familiares e muitos amigos. O reconhecimento da qualidade e crescimento da Mule Bule A&B, foi destacado por vários depoimentos gravados e até na rápida falar do vice-prefeito, Ricardo Gomes, durante o cerimonial. Fernanda Estivallet Ritter, Arcione Piva, Iara e Roberta Jalfim, Paulo Urnau Pinheiro e Marla Martins, Julia Teixeira Coufal Wilms, e Valkíria Schotkis, se divertiram ao som da banda Motherfunky.



Talento internacional

Detalhe do banco customizado por Mariana Prestes CEZAR PRESTES/DIVULGAÇÃO/JC

A designer gaúcha, Mariana Prestes, está em Milão, onde participou da exposição Design to Move, encerrada neste domingo, exibindo 40 bancos customizados, em comemoração aos 40 anos da Technogym Milano. Uma das principais marcas de produtos e tecnologias digitais para fitness, esporte, saúde e bem-estar no mundo, a empresa selecionou 40 designers e artistas para o Prisma Project interpretarem o tema a partir de suas culturas e vivências. No verão passado, Mariana recebeu o premiado Technogym Bench em Porto Alegre, e, após seu trabalho, a peça foi enviada para Milão. Todas as obras serão leiloadas pela Sotheby's com renda integral para a UNICEF e algumas serão expostas durante as Olimpíadas de Paris.

As caras do rock gaúcho

King Jim EVANDRO OLIVEIRA/JC

Os principais ícones do rock gaúcho foram retratados pela fotógrafa Fernanda Chemalle, em vários momentos de suas carreiras, dentro e fora dos palcos, e estes retratos compõem a exposição 1/1 Retratos Sonoros, que foi aberta na sexta-feira, a convite do projeto Café & Fotografia no Café Fon Fon. Os 18 retratos em preto e branco de 9 músicos da cena do rock gaúcho, dispostos em dípticos, retratam na perfeição o espírito de artistas como Biba Meira, Edu K, King Jim, Frank Jorge, Júlio Reny, Julia Barth, Nei Van Sória, entre muitos mais. Betty Krieger e Luizinho Santos, músicos e proprietários da casa recebiam os convidados e admiradores dos ídolos do rock gaúcho.

