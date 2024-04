Os novos salões do Juvenil

A Associação Leopoldina Juvenil inaugurou na segunda-feira passada, seus dois novos salões, na sede da Marquês do Herval, com um coquetel comandado por Claudio e Camila Solano. Os salões Juvenil e Moinhos de Vento, situados no 3º piso do prédio principal, receberam características distintas, sendo um mais amplo, especial para festas e eventos, e, um outro, que pode ser utilizado como espaço de convivência, com mesas e recantos para trabalho, leituras, palestras ou reuniões. Paulo Corazza, presidente da ALJ, ao lado de Juliana Pereira Lima, recebia profissionais de eventos, imprensa e convidados, como Neca Esbroglio, o colunista caxiense, João Pulita, Juliana Beltrami, Ana Toledo, Paula Bohrer, Cintia Seben e Telma Giordani, animados pelo show da Petit Comitê, integrada pelos sempre ótimos ,Nalanda e Eduardo Pitta.



POA Streaming TV

Rafael Mies, Rafael Malenotti e Edu Tattoo na Kia Sun Motors EVANDRO OLIVEIRA/JC

O grande hall da concessionária Kia Sun Motors, na avenida Ceará, foi o cenário da comemoração dos três anos da plataforma de jornalismo POA Streaming TV, comandada por Fabiano Brasil. Os irmãos Jeferson, Juliana e Janice Fürstenau foram os anfitriões da festa que contou com nomes do jornalismo gaúcho para os brindes em torno do comunicador e seus colegas. Claudia Horbe, João Muratore, Rafael Malenotti, Edu Tattoo, Sérgio e Rose Do Erre, Cadu Oliveira, entre muita gente mais, estiveram entre os convidados.

Leilão de artes e antiguidades

Paulo Gasparotto com um dos blackmoors que integram o leilão IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

Nas próximas segunda-feira (22) e terça-feira (23), serão leiloadas cerca de 250 peças, em um leilão conduzido por Paulo Gasparotto, cujos lotes já estão no ar, mostrando detalhes de esculturas, quadros, pratarias e objetos de arte, selecionados entre as raridades de seu acervo. O leilão virtual será realizado exclusivamente pelo site www.gasparottoleiloes.com.br, e iniciará, em ambos os dias, às 19h30min. Obras de Magliani, Xico Stockinger e Mauro Fuke estão entre os destaques que serão apregoados. O catálogo completo e informações sobre as peças e o evento podem ser conferidos no próprio site.

Com Curadoria de Fábio André Rheinheimer, a mostra Croma - Pinturas de Marcelo Zanini, abriu no sábado passado, no Espaço Cultural Correios e segue com visitação até o dia 18 de maio WANDERLEI OLIVEIRA/DIVULGAÇÃO/JC





O que vem por aí

No próximo dia 22, no Theatro São Pedro, o lançamento da primeira marca premium do Brasil no segmento sênior, o Magno Menino Deus, sela uma parceria da ABFDevelopments com a Unimed Federação/RS. O jantar de apresentação das debutantes de 2024 do Grêmio Náutico União para diretoria e imprensa, acontecerá no próximo dia 23, terça-feira, no Salão de Festas União, a partir das 20h.

Viva a Várzea!