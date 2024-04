Gilberto Schwartsmann e a força da arte

Na mesma semana em que estreou o espetáculo A Força da Arte - O Heptameron, de Gilberto Schwartsmann, chegava a Porto Alegre, após ser apresentada no centro do País, a exposição Babel (In) Finita que aqui ganhou o adendo de Sul (In) Finito de Borges, na Biblioteca Pública do Estado. A proposta de percorrer a história da Literatura Ocidental, através de primeiras edições e obras raras lançadas a partir do século XVI, é costurada pelos olhares e textos de Jorge Luis Borges, em mais de 300 obras do acervo privado de Schwartsmann. Na noite de abertura, Carlos Nejar, Sergius Gonzaga, Olívio Dutra, Jane Gershenson, Gilberto Perin, Tânia Carvalho, Alice Urbim, Lucila Osório, Leda Lúcia Camargo, Roberto Schmitt-Prym, e o novo secretário de Cultura e Economia Criativa de Porto Alegre, Eduardo Paim, estiveram por lá. Schwartsmann ainda fez a doação de todas as estantes que abrigam a mostra para a biblioteca pública.

O encantador de pedras volta a expor

O escultor João Bez Batti vai mostrar mais de 30 obras suas na Galeria Marcelo Guarnieri, em São Paulo, a partir de 20 de abril. Conhecido por trabalhar com seixos e basaltos, produzindo uma arte singular e expressiva, o artista gaúcho, de Venâncio Aires, acaba de receber de Diego Matos uma apresentação que jaz jus ao seu talento exercido há mais de 50 anos. "A exposição tem como principal razão construir um espaço de visibilidade para a produção desse artista que pouco respaldo tem do circuito contemporâneo da arte". Viva o mestre!

O que vem por aí

O Wine Cheese Premium Club será lançado em evento exclusivo, no Bistek da Nilo Peçanha, na quinta-feira, dia 18, com a presença do sommelier João Lombardo e da especialista em queijos, Maria do Ceu Alvarenga.

Os 20 anos da Mule Bule Gastronomia Empresarial, comandada por Nelson Ramalho e Adelar Kleinert Jr., terão comemoração especial na Casa NTX, na quinta-feira, dia 18 de abril.

Estão abertas as inscrições para o VI Caminho de Porto Alegre, no próximo domingo, dia 21, promovido pela Acasargs, que irá percorrer várias igrejas e santuários históricos de Porto Alegre. Inscrições gartuitas pelo

@acasargsperegrinos no Instagram.

O lançamento da vigésima edição do Encontro de Chefs (Echefs), em benefício do Imama RS, será no dia 22 de abril, segunda-feira, às 19h, no espaço Épico, do Grêmio Náutico União.