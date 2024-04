Senhor Embaixador

A passagem por Porto Alegre do embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, esta semana, rendeu bons momentos ao representante dos laços ítalo-brasileiros, sempre acompanhado pelo representante do consulado da Itália, na Capital, o cônsul-geral, Valerio Caruso. Depois de uma cerimônia na Assembleia Legislativa do Estado, ao lado do governador Eduardo Leite, onde foi dada a largada para os festejos dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, em 2025, o embaixador jantou com empresários e representantes de entidades com vínculos à Itália, no Asiana. Entre os convidados, o prefeito Sebastião Melo, Airton Zaffari, Júlio Ricardo Mottin Neto, Giovanni Jarros Tumelero, Carlos Konrath, Fabrício Guazelli Peruchin, Lívia e Leonel Bortoncello e a Miss Universo Brasil, Maria Brechane, entre outros. O ex-jogador Lucas Leiva, que já foi um astro do Lazio, em Roma, presenteou Cortese com uma camiseta do Grêmio.