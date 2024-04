O União em noite de sucessos

O Grêmio Náutico União comemorou seus 118 anos com um jantar seguido de um show de Lulu Santos, no sábado passado, em seu salão de festas e eventos, decorado por muitas velas, em diversos tamanhos e suportes, iluminando mais uma noite exitosa para o clube centenário. Paulo Kolberg Bing e Claudia Scheer Bing receberam os muitos convidados para os brindes iniciais que anteciparam o jantar e o show só de sucessos musicais de Lulu, que entregou o que tinha de melhor: animação, repertório dançante e muita simpatia desde os camarins até o último minuto do espetáculo. O hitmaker, como é conhecido, ressurgiu renovado, atualizando suas melhores canções e embalando tudo com uma banda competente. Melhor, impossível.



Arte internacional

Sandra Echeverria e Marta Penter no Terra Ville ANDREA GRAIZ/DIVULGAÇÃO/JC

Durante a terceira edição do AHMI com Arte, realizado na quinta-feira passada no Terra Ville, conduzido por Sandra Echeverria do ARt Destination, a artista Marta Penter falou sobre seu processo criativo, a trajetória internacional que vem desenvolvendo e detalhes da próxima exposição que realizará em outubro, na Galeria Caldwell Snyder em Napa Valley, California. Ela mostrou com exclusividade aos participantes do evento, uma das obras em grandes dimensões que estará na exposição internacional. O encontro destinou 100% da venda dos ingressos para as obras da AHMI que atende mulheres do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas.

Simetria equilibrada

Décio Rosolen na Bublitz Galeria de Arte IVAN MATTOS/DIVULGAÇÃO/JC

Até o dia 6 de maio a Bublitz Galeria de Arte exibirá a mostra Portais de Luz, de Décio Rosolen, artista visual paulistano, que está expondo pela primeira vez em Porto Alegre e que teve vernissage no sábado passado. Décio recebeu convidados para a exposição constituída de pinturas abstratas, em acrílico sobre tela, em várias dimensões, onde, o contraste de cores, ressaltando contornos, em telas pintadas originalmente em branco, realçam formas abstratas, cores e contextos surpreendentes. O galerista Nicolas Bublitz esteve ao lado do artista e de sua esposa Gislaine Fialho, de Paulo Amaral, Marcelo Hubner e Angelita, entre muitos outros que foram conferir as obras.



35 anos de sucesso

Matheus Sangalli, Audrey Hoefel e Raul Frohlich ANDREA GRAIZ/DIVULGAÇÃO/JC