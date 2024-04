Fórum da Liberdade 2024

Em sua 37ª edição, o Fórum da Liberdade, organizado pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE) batendo recorde de público inscrito neste ano, teve o seu almoço de abertura nesta quinta-feira, no salão Leopoldina, da Associação Leopoldina Juvenil, com o economista-chefe do BTG e ex-secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, falando sobre a atual situação econômica e social brasileira. Na plateia, o governador Eduardo Leite; o senador Hamilton Mourão; o deputado federal Marcel van Hattem; o ex-ministro do STF Marco Aurélio Mello; a ex-governadora Yeda Crusius, os secretários de Desenvolvimento Ernani Polo e Julia Tavares, e os empresários Renato Malcon, Gilberto Petry, Mércio Cláudio Tumelero, Giovanni Jarros Tumelero, Paulo Uebel, entre muita gente mais. Com o tema Admirável Mundo Livre?, a edição de 2024 se iniciou às 16h, com o painel Quem Move o Mundo?, com Alfredo Soares, Alexandre Ostrowieck e Diana Werner, no Centro de Eventos da Pucrs.



Glamours 2024

Maria Clara e Alexandra De Andrada Beylouni /EVANDRO OLIVEIRA/JC

A apresentação das 14 candidatas ao Glamours 2024, promovido pela Liga Feminina de Combate ao Câncer, teve recepção essa semana com Isabela Zietolie, atual Glamour Girl, e Maria Angélica Lunardi, a Glamour Friend, comandando o encontro. No ano em que a Liga completa 70 anos, a Liga Jovem também celebra seus 40 anos unindo as ex-participantes que seguem colaborando com o trabalho voluntário. O aniversário da LFCC será comemorado no próximo dia 30 de abril, na Casa NTX.

Experiências gastronômicas

Claudia Lima e Felipe Melnick /EVANDRO OLIVEIRA/JC

Os chefs Felipe Di Sicca e Raphael Dittrich trouxeram os sabores e alquimias que têm encantado a Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, no restaurante Ostara, para a inauguração do novo A CASA, em uma parceria com a Melnick. Durante os próximos seis meses, o restaurante receberá chefs convidados de Miami, São Paulo Rio de Janeiro, para jantares harmonizados com vinhos selecionados. Tudo isso dentro de um apartamento decorado, em um ponto de vendas do mais novo lançamento imobiliário da construtora, no High Garden Rio Branco, com uma vista espetacular da cidade. Vale conferir.



Um farol no Pampa

Lucas Volpatto e José Francisco Alves /EVANDRO OLIVEIRA/JC