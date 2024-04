Memória audiovisual

A exposição TVE 50 Anos, que comemora o aniversário da emissora gaúcha, teve sua abertura na manhã da quinta-feira que passou, em uma das salas do Museu de Comunicação Hipólito José da Costa (Musecom), no Centro Histórico de Porto Alegre. Entre o material expositivo, o destaque são documentos, fotos, registros em vídeo de alguns dos principais momentos da emissora pública gaúcha que retratou meio século de arte, cultura, política e ações comunitárias. Grandes programas, como o Palcos da Vida, Radar, Pra Começo de Conversa e Pandorga, estão entre os itens interessantes. Caio Augusto Klein, atual diretor-geral da TVE esteve ao lado de Hilda Haubert, Maria Helena Ruduit, Daniela Bonamigo, Newton Silva, Tânia Moreira, Oscar Simch e Maria Inês Falcão na cerimônia de abertura.

FOTOLEGENDA

Ademar Bedin, Cíntia Seben e Rita Cunha no almoço em homenagem ao Mês da Mulher, com renda revertida às pacientes atendidas pelo Imama-RS /JORGE SCHERER/DIVULGAÇÃO/JC

O que vem por aí

Nesta terça-feira, a Casa da Memória Unimed Federação RS abre a exposição Lutzenberger Universal, com curadoria de José Francisco Alves.

Hoje também, a Glamour Girl Isabela e a Glamour Friend Maria Angélica convidam para o encontro em que as novas candidatas ao Glamours 2024 serão apresentadas à imprensa e à Diretoria da Liga Feminina de Combate ao Câncer.

Na quinta-feira, dia 4, o almoço oficial que abre os painéis do Forum da Liberdade 2024, ocorrerá no Salão Leopoldina, da Associação Leopoldina Juvenil.

Dia 4, a Associação dos Amigos do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas e o Art Destination promovem a terceira edição do evento AHMI com Arte, com palestra de Martha Penter, no Golf House do condomínio Terra Ville.