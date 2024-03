Os 30 anos de um sucesso

Ao completar 30 anos de vida, um dos ícones da gastronomia gaúcha teve sua trajetória perpetuada em um livro. Lançada este mês, a publicação Di Paolo 30 Anos: Alegria à Vontade — Dalla Serra Gaúcha al Brasile e al mondo!, mostra os bastidores, desafios e êxitos que marcaram a jornada da marca e de quem a tornou uma referência nacional. Através da história do fundador Paulo Geremia, integrante de uma família de imigrantes italianos, se descobre a característica principal do seu negócio a chamada "culinária de imigração", a famosa Cucina della Serra Gaúcha, que alia cultura, fartura e qualidade. A história e os depoimentos dos sócios dos 14 restaurantes espalhados pelo Brasil e o dia a dia da dura vida dos colonos que ajudaram a formar nossa identidade, estão entre as atrações do livro.