Estímulo aos negócios

O embaixador do Reino dos Países Baixos no Brasil, André Driessen; a cônsul-geral em São Paulo, Wieneke Vullings; a cônsul honorária em Porto Alegre, Ingrid de Kroes, e o chefe do Netherlands Business Support Office (NBSO) Porto Alegre, Caspar van Rijnbach, receberam o governador Eduardo Leite e diversas lideranças políticas e empresariais do RS, na noite de quinta-feira passada, no Salão Nobre da Catedral Metropolitana de Porto Alegre. O Escritório Holandês de Apoio aos Negócios na região Sul do Brasil, vem há 25 anos contribuindo para estreitar os laços entre o Reino dos Países Baixos e diferentes regiões do Brasil. O encontro festivo teve ainda a presença de Gilberto e Suely Petry, Claudio Zaffari, Guilherme Sari e Daniela Cardeal e da chefe adjunta do NBSO Porto Alegre, Lucila Almeida, no coquetel com itens holandeses.