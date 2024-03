A nova casa da Band RS

A inauguração da nova sede e estúdios de rádio e televisão do Grupo Bandeirantes, em Porto Alegre, dentro do Campus da Pucrs, foi motivo de festa, na segunda-feira desta semana. A cerimônia apresentada por Joel Datena e Renata Fan, contou com a presença de seus principais dirigentes, como Johnny Saad, presidente do Grupo Bandeirantes; Ricardo Saad, acionista do grupo; Lisiane Russo, diretora-geral da Band RS; Rodolfo Schneider, diretor-geral de conteúdo da Band, além do governador Eduardo Leite e do prefeito da Capital, Sebastião Melo, entre muitos convidados. A nova sede situada no Tecnopuc foi saudada como um novo polo de tecnologia e inovação, significando mais investimentos em informação e cobertura jornalística independente.



Para ver e ouvir Vinicius

Eucanaã Ferraz com o artista visual Raul Mourão EVANDRO OLIVEIRA/JC

A mostra expositiva Vinicius de Moraes - por toda a minha vida que tem curadoria de Eucanaã Ferraz e Helena Severo foi aberta ao público essa semana, no Farol Santander, trazendo com riqueza de detalhes, a vida e obra do múltiplo Vinicius de Moraes. Representando o avô, a cantora e atriz Mariana de Moraes circulou pela exposição comentando alguns itens pontuais, como quadros e fotos da família. Diplomata, poeta, compositor e boêmio, Vinicius se notabilizou pela obra literária sintonizada com sua vida amorosa e suas andanças pelo mundo. Cartas, discos, manuscritos, fotos históricas, cartazes de filmes, momentos da carreira musical e familiar permitem relembrar e conhecer ainda melhor um dos maiores ícones da cultura brasileira. Imperdível.



Estreia promissora

Zé Adão Barbosa Lauro Ramalho/Divulgação/JC

A Força da Arte - O Heptameron é o espetáculo teatral que estreia em 11 de abril, no Teatro Oficina Olga Reverbel, no Multipalco, trazendo à cena um texto inédito de Gilberto Schwartsmann, que descreve com humor o confinamento de três casais da nova elite econômica emergente, numa mansão na Serra, durante a pandemia pela Covid-19. Escrita em homenagem ao ator Zé Adão Barbosa, a comédia é inspirada nas circunstâncias criadas pelos confinamentos e seus efeitos sobre a vida de sete personagens. A cenografia tem a assinatura de Zoravia Bettiol.



Agenda