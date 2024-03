Palco muito especial

A reinauguração do Espaço 373, renovado e redecorado, foi mais uma noite memorável para o local que se tornou uma referência de boa música e ambiente de arte. Na noite da quinta-feira passada, Silvana Beduschi e Sepé Tiaraju receberam músicos e amigos da casa para brindar o novo palco Paulo Moreira, jornalista e amante do jazz, falecido recentemente, que mereceu uma placa em sua homenagem. Ao novo piano, se revezaram os músicos Pedro Verissimo e Leonardo Bittencourt, Dunia Elias, João Maldonado, Chico Ferreti, Luciano Leães, Dionara Fuentes, Alex Alano e Andy Serrano que deram canjas animadas. Na plateia, Márcio Pinheiro e Cássia Zanon, Airton dos Anjos, o Patineti, Wanderlei e Nice Cunha, entre muita gente mais. Nas paredes, a nova exposição fotográfica de Daisson Flach, Retrato em branco e preto: luz e som.

Por toda sua vida

A exposição sobre Vinicius de Moraes que abrirá ao público a partir desta quarta-feira, dia 20, no Farol Santander, contará com a presença de Mariana de Moraes, neta do poetinha, como ele era conhecido, na abertura para imprensa, na noite de hoje. A mostra tem curadoria de Eucanaã Ferraz e Helena Severo. Vinicius de Moraes - por toda a minha vida apresentará cerca de 350 itens, incluindo materiais originais que têm relação com a vida e obra do poeta, além de obras de arte de artistas plásticos amigos de Vinicius como Portinari, Guignard, Pancetti, entre outros, presentes na mostra..

Cidadão de Porto Alegre

O economista cruzaltense, Paulo Afonso Pereira, ex-presidente da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) e ex-vice-presidente da Federasul, atual presidente do Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano, recebeu o título de Cidadão de Porto Alegre em proposição do vereador Tiago Albrecht (Novo). O título é uma homenagem pelos serviços prestados à cidade e a cerimônia ocorreu no Plenário Otávio Rocha, na Câmara Municipal da Capital, na quinta-feira passada.

Agenda

Abre hoje, paralelamente na Casa de Cultura Mario Quintana e no Instituto Caldeira, a exposição Olhares Cruzados: Imagens de Duas Culturas no Brasil, reunindo as fotógrafas Liane Neves e Shawna Lemay, que retrataram as diferenças entre Brasil e Canadá.

Nesta quinta-feira, serão comemorados os 25 anos do escritório de negócios holandeses no Sul do Brasil, NBSO. O evento contará com a rede diplomática e de negócios do Reino dos Países Baixos no Brasil e lideranças empresariais do RS.

A quinta-feira, dia 21, marca a chegada do T.T Burguer Porto Alegre, operação gastronômica que funcionará na rua 24 de Outubro, 1454.