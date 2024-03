Eterno Lupicínio

Os temas pertinentes ao compositor Lupicínio Rodrigues soam inesgotáveis cada vez que alguém se debruça sobre sua obra, garimpando materiais e informações inéditas. Depois da exposição de Carlos Gerbase, Lupi: pode entrar que a casa é tua, agora o diretor Alfredo Manevy apresenta o documentário Lupicínio Rodrigues: Confissões de um sofredor, cuja pré-estreia foi esta semana na Cinemateca Capitólio. Com a presença de Lupicínio Rodrigues Filho e familiares, a noite foi mais um deleite para os fãs da obra do músico gaúcho que assistem a história contada na voz do próprio Lupi, em uma edição de depoimentos e imagens selecionados pelo diretor. Claro que Arthur de Faria estava lá, envolvido na produção do filme e autografando a biografia do mestre da dor de cotovelo.