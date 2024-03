Marcas de Prestígio

Não foi só o desfile das marcas mais lembradas e preferidas pelo empresariado gaúcho que elevaram o termômetro de seu prestígio, na manhã da terça-feira, no Teatro do Sesi, na Fiergs. As presenças que foram registradas pelos fotógrafos deram uma mostra da importância e do significado que a divulgação da pesquisa feita há 26 anos pelo Jornal do Comércio, atualmente executada pelo Instituto Pesquisas de Opinião (IPO), tem junto à sociedade gaúcha. Um verdadeiro momento de consagração reuniu empresários, jornalistas, dirigentes, políticos e autoridades para uma listagem aguardada a cada início de ano. Algumas pessoas se referiam ao verdadeiro começo do ano econômico para os gaúchos. Melhor sinal de que a iniciativa está alicerçada ao calendário do Rio Grande do Sul, impossível.