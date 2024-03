Tecnologia & inovação

A abertura da temporada de eventos que reúne o movimentado setor de arquitetura e design da Capital, brindou na quinta-feira passada a chegada do showroom da Cinex Arch Porto Alegre, em que as estrelas da ocasião foram as esquadrias, portas, revestimentos e divisórias de ambientes em tecnologia inovadora. Fernanda Maitelli, Lucas Brandão e Thaisa Brandão deram a acolhida da noite repleta de nomes conhecidos do setor da decoração, como Maria Cecília Sperb, Marcelo Gonçalves, Regina Wallauer, Lídia, Leandro e Laura Maciel, Diego Carvalho, Pedro Henrique Massuco, Lenira Balbueno Fleck, entre muita gente mais, que circulou pelo elogiado coquetel.



Lançamento prestigiado

Maria Berenice Dias colaborou com o texto de apresentação EVANDRO OLIVEIRA/jc

A advogada Rafaela Rojas Barros lançou seu livro Abandono Afetivo da pessoa idosa e exclusão da herança, no Solar do Marquês, na Associação Leopoldina Juvenil, na sexta-feira passada, muito prestigiado pela classe jurídica. A jovem autora contou com a presença dos pais, Cristinne e Clovis Barros, além de muitos amigos da advocacia, entre eles, Maria Berenice Dias, Monica Guazzelli, Thais Helena Della Giustina, Carminha Sanseverino, Alexandre Wunderlich, Anízio Gavião, entre tantos outros que estiveram na longa fila de autógrafos do primeiro livro da autora.

Casa inquilinada

Clayton Ferreira e Régis Pizzato na Homo habilis Atelier & Microgaleria EVANDRO OLIVEIRA/JC

A inauguração festiva do espaço Homo habilis Atelier & Microgaleria, ideia do biólogo e artista visual, Clayton Ferreira e de Régis Pizzato, artista visual, oferece novas possibilidades de exposições que exijam maior proximidade do público com as obras. É o caso da mostra Entre Papéis, que está em cartaz até o final do mês, reunindo trabalhos dos criadores mostrando as minúcias e filigranas de suas obras em cadernos, caixas com itens recolhidos da natureza, interpretações de insetos e pequenos seres exóticos, imagens e peças que compõem um universo muito particular, inspirado em poema de Manuel Bandeira. O espaço que durante o dia serve de atelier, é aberto a novas propostas de exposições.

Presença feminina

Gabriela Markus, no jantar em homenagem ao Dia Internacional da Mulher EVANDRO OLIVEIRA/jc