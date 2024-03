Está surgindo em Porto Alegre um novo trio musical formado pelos músicos Luciano De Leon, Claudio Calcanhotto e a cantora cubana Indira Castro. Entusiastas da música caribenha e dos ritmos latinos aliados ao jazz, o grupo vem concretizando um diálogo musical que inspirou a criação de Indira y Los BrasCubas, harmonizado pelo baixo, destacando a percussão e suas sensações rítmicas como uma cama perfeita para a genuína voz de Indira em suas interpretações inspiradas. Enquanto preparam a gravação do videoclipe da canção Idilio, pérola do repertório salseiro, a ser gravado em breve, na Fábrica do Futuro, com direção da cantora Adriana Calcanhotto, a coluna acompanhou uma sessão de fotos exclusiva na Casa de Cultura Mario Quintana, no sábado passado.