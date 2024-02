Boa música, bons amigos

Mais do que uma Ora Felice, Julius Rigotto, Jacintho Pilla e a radiante Mariana Fritsch proporcionaram encontros e reencontros de muita gente conhecida no Peppo Cucina. O deque do restaurante lotou, todos querendo conferir as escolhas musicais dos DJs, obviamente capitaneados pelo veterano Julius. Nem o calor conseguiu embaçar a elegância do grupo feminino, a maioria exibindo saudável bronzeado, marca registrada da temporada. Andréa Martins e Pedro Hoffmann, que neste ano celebram duas décadas de operação do Peppo, foram anfitriões perfeitos, auxiliados pela sempre atenta e gentil Laura Schirmer.



Lucas Ferreira recebeu animado grupo de amigos para comemorar seu aniversário de 40 anos, ao lado de seu noivo, Jonatas Jaime. Os arquitetos escolheram um sítio, na Zona Sul de Porto Alegre, para festejar a passagem da simbólica data. O belo entardecer de sábado colaborou para a descontração do encontro.

Mais parece um bar de jazz, mas é uma pizzaria, que serve pizzas de massa realmente fina e crocante, com coberturas delicadas, acompanhadas por saudáveis saladinhas verdes. A música é sempre boa, e a decoração, um primor. Em breve, Leonardo Güttler transporta tudo isso para um novo endereço. Na rua Pedro Chaves Barcellos, sua atual localização, vai surgir um novo empreendimento imobiliário e a Pot. Pourri vai ter que se mudar. Mas a promessa é a de que a ambientação, o cardápio e o astral serão mantidos. Em breve, ele divulga aonde a casa, cuja lista de habituês é grande, vai.



Cleonice Bourscheid é professora de música e poeta, e agora estreia na literatura infantil. O livro A Araucária e o Ipê Amarelo fala sobre natureza e amizade e será lançado no Salão do Livro de Genebra, maior evento literário da Suíça, que se realiza de 6 a 10 de março. Publicada pela editora suíço-brasileira Helvetia Éditions, só depois a obra terá lançamento em Porto Alegre - em maio. As ilustrações do livro são de Joana Puglia e esta será a segunda vez que Cleonice participa do evento. No ano passado, durante o Salão, ela recebeu o Prêmio Talentos Helvéticos-Brasileiros pelo volume de poesia e fotografia Ave, Tekohá sobre o rico universo Guarani.



