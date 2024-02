Medicina e música

Eles são médicos, mas também são músicos, e há oito anos criaram a First Aid Medical Band, fazendo blues, rock e soul music com muita dedicação e generosas doses de paixão. Sobem ao palco de oito a 10 vezes por ano, sempre com renda integralmente destinada a instituições. Casa de Apoio Madre Ana, Asilo Padre Cacique, Instituto do Câncer Infantil, Projeto Bicho de Rua, Banco de Sangue do HPS, entre outros, já contaram com recursos doados pela banda. A formação inclui cardiologistas, anestesistas, oftalmologista e intensivistas: Marcelo Kern (bateria), Fernando Costi e João Marcos Rizzo (trompetes), Gabriela Nóbrega (vocal), Daniel Rosa (guitarra), Cezar Mattos (sax), Régis Rosa (guitarra), e Cassiano Teixeira (baixo). Agora, trabalham na renovação do repertório, e já têm shows programados, a partir de junho, em Porto Alegre, Caxias do Sul e Tubarão, em Santa Catarina.