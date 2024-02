Primeira trompa da Ospa, Israel Oliveira desfilou seu talento no Teatro di Villa Mazzacoratti, em Bologna, na Itália. A casa, construída em 1763, foi um majestoso palco para o músico, que se apresentou com a soprano Débora Faustino e o pianista Carlos Morejano. O espetáculo se chamou Viaggio Musicale tra Brasile e Italia, e mesclou canções de salão europeias com composições de Heitor Villa-Lobos e Carlos Gomes. Israel é de São Paulo, mas há uma década vive em Porto Alegre, onde se casou com a gaúcha Claudia Antonini, advogada especialista em assessoria para descentes de italianos em busca de reconhecimento desse vínculo e tradutora pública.



Ivana Melo e Aline Dick
Tania Bertolucci e Carolina Nuernberg
Flavia Sffair entre Raysa Turatt e Claita Magnani

Foi elogiada a escolha do endereço em que será montada a edição deste ano da Mostra Elite Design, na Dom Pedro II. Um open house reuniu arquitetos, designers e decoradores para conhecer o imóvel de 700 metros quadrados que será dividido em 33 ambientes, entre internos e externos, assinados por profissionais de Porto Alegre e também do interior. O arquiteto Alexandre Grivicich será o curador do evento idealizado por Flávia Sffair, que abrirá as portas para o público no dia 19 de setembro.



Andrea Barrios lançou seu primeiro romance simultaneamente no Brasil e em Portugal Acervo Andrea Barrios/Divulgação/JC

Filha de uruguaios, a porto-alegrense Andrea Barrios estreou como autora com um livro de contos bilíngue, Ao menos um descanso/Al menos um descanso, e seguiu com o romance Albertina Belmonte. Lançado aqui pela BesouroBox, foi editado em Portugal pela Húmus, e muito bem recebido. Ela também participou de antologias naquele país, na Colômbia e no México. No final de 2023 apresentou um recital de poesia e música barroca na Biblioteca Pública de Porto Alegre, com parceria do contrabaixista Alexandre Ritter. Agora, a autora, que atua como professora de espanhol e de francês, e tradutora, ensaia seu próximo trabalho, mas não adianta se o que virá será romance ou poesia.

Thiago Lacerda em 'Monólogos de Shakespeare' EVANDRO OLIVEIRA/JC

A familiaridade de Thiago Lacerda com Shakespeare não é de hoje, vem desde a década passada, sempre dirigido por Ron Daniels. Agora, no Porto Verão Alegre, fez uma costura de três personagens que já interpretou no palco e ratificou a certeza de que Shakespeare lhe cai muito bem.

No dia 14 de fevereiro, é Valentine's Day, celebrado nos Estados Unidos e na Europa como o Dia dos Namorados. O santo festejado foi bispo e realizava casamentos clandestinos, driblando a proibição decretada pelo imperador Cláudio II, no século III - ele acreditava que soldados solteiros rendiam mais nos combates. Já no Brasil, segue-se outra cartilha, e o santo é Antônio, o casamenteiro, por isso, a data é festejada em 12 de junho, véspera de seu dia. O bom é que se pode comemorar em ambas, sem restrições.



