Distrito Criativo premiado

O Distrito Criativo, localizado em uma antiga zona industrial abandonada, no 4º Distrito, de Porto Alegre, acaba de receber o Prêmio Brasil Criativo 2023, em São Paulo. O projeto de Jorge Piqué, ficou com o primeiro lugar na categoria Território Criativo, do Brasil, por significar mais do que uma simples transformação estética urbana, mas um território produtivo, que concentra artistas e empreendedores que fortalecem a região impulsionando seu crescimento. Com cerca de 100 participantes, ocupando uma área de 250 hectares na Zona Norte da Capital, o Distrito C, desde 2013, vem proporcionando movimento para o bairro, revitalizando áreas degradadas e alterando sua identidade, aumentando a autoestima dos moradores e atraindo políticas públicas. O fundador Jorge Piqué é ex-professor de literatura na Universidade Federal do Paraná e criador da UrbsNova, agência de inovação social, dedicada ao urbanismo, territórios criativos, meio ambiente e mobilidade.

Grafite celebrado

Jotape Pax /DANIEL SOUZA/DIVULGAÇÃO/JC

Após seis anos desde sua última exposição individual em Porto Alegre, o grafiteiro Jotape Pax apresentou na quinta-feira, dia 14 de dezembro, Entre Erros e Acertos, com um vernissage que encerrou a temporada de ativações artísticas da galeria itinerante PAX Pop Up no 4D Complex House, cedido pela ABF Developments. A mostra apresentou vários trabalhos do artista visual, evidenciando sua evolução técnica e estilística, revelando obras, realizadas entre 2020 e 2023. Mais de 20 obras expressaram o estilo de Jotapê, reconhecido por suas linhas bem definidas e uma harmoniosa paleta de cores. A exposição contou com pinturas acrílicas, desenhos em papéis, telas em pequenos formatos e três quadros principais de sua nova série, com paletas de violeta e azuis e pequenos fragmentos coloridos. Atualmente, Jotape é membro da diretoria da Bienal do Mercosul, que está produzindo a próxima edição da mostra, que ocorrerá em 2024 em Porto Alegre.

Um lugar múltiplo e diferenciado

Kely Bavaresco e Cristian Silva /EVANDRO OLIVEIRA/JC