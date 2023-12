Malhando nas alturas

Prestes a completar um ano de sua inauguração, o Just Burn Club preparou uma programação exclusiva e muito criativa no heliponto do prédio Carlos Gomes Center, durante o sábado passado. O Just Fly concentrou diversas modalidades de treinamento físico, incluindo bike indoor, funcional e yoga que foram praticadas ao longo do dia no topo do prédio, com direito à DJ e professores coordenando as aulas. Para repor as energias, uma estação montada com os energéticos da Organique, as tirinhas da Glulac, as especialidades da Delight e a novidade do picolé pós-treino, da Eat Kitchen, todos parceiros fitness da proposta que teve adesão total de participantes, até às 21h do sábado.