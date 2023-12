Confraternização na ACPA

O Salão Nobre da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), no Palácio do Comércio, foi o cenário para o jantar de confraternização em que a diretoria, colaboradores e associados fizeram os brindes de final de ano. Na reta final das comemorações pelos 165 anos da entidade, Suzana Vellinho Englert anunciou para o início de 2024 o lançamento de um livro sobre a história da ACPA que está sendo pesquisado e elaborado por Suzana Porcello Schilling, debruçada sobre o trabalho há mais de seis meses. A data de lançamento da edição deve coincidir com o encerramento dos festejos da ACPA, entre fevereiro e março de 2024.



Renovação e Sustentabilidade

Carolina Cardeal, Guilherme Sari e Daniela Cardeal /EVANDRO OLIVEIRA/JC

Em sua segunda edição, o Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do RS (Sindienergia-RS) entregou na noite de quarta-feira os Destaques Renováveis 2023 a 17 nomes que fizeram a diferença neste setor em nosso Estado. Guilherme Sari, finalizando sua atuação como presidente da entidade, destacou o tema desta edição - Educação para a Descarbonização, como forma de estimular a busca pela inovação e capacitação, alinhadas ao desenvolvimento sustentável. Daniela Cardeal, eleita nova presidente do Sindienergia-RS ressaltou a intenção de "estimular indústrias, academias, escolas técnicas, ensino médio e fundamental na busca pela inovação e capacitação, alinhadas às premissas do desenvolvimento sustentável". Entre os destaques da noite, Giovanni Jarros Tumelero, presidente do Jornal do Comércio recebeu a distinção Notícias para a Sociedade.



Criações raras

Geraldine Fenn e Eric Loubser, na Galeria Alice Floriano /EVANDRO OLIVEIRA/jc

Os joalheiros sul-africanos, Geraldine Fenn e Eric Loubser, estiveram pela primeira vez em Porto Alegre para a abertura de sua exposição SMILEY FACES, na semana passada, apresentada pela Galeria Alice Floriano. Parceiros na vida e nos negócios, Geraldine e Eric têm desenvolvido projetos independentes em suas criações. Geraldine tem formação em arqueologia e Eric possui representações mais modernas e lúdicas de rostos em desenhos animados. A maioria destas obras foi criada especificamente para esta primeira exposição conjunta, dando uma indicação da importância do rosto humano na prática tanto de Eric quanto de Geraldine.



Ernani Polo e Júlia Evangelista Tavares EVANDRO OLIVEIRA/JC

O que vem por aí