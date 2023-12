Setor de energias renováveis tem noite de premiação e destaques

A importância dos profissionais e autoridades no caminho da consolidação das energias renováveis no Rio Grande do Sul teve reconhecimento na noite da quarta-feira (6), na Associação Leopoldina Juvenil. O Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do RS (Sindienergia-RS) homenageou 17 nomes que fazem a diferença para o segmento no Estado. Em sua segunda edição, a cerimônia do Prêmio Destaques Renováveis 2023 reuniu 250 convidados no jantar, entre representantes de empresas, entidades e do setor público, além de profissionais que atuam na área.



O presidente da entidade, Guilherme Sari, abriu a cerimônia fazendo uma breve retrospectiva sobre o setor ao longo dos 6 anos em que esteve à frente do Sindicato. “Hoje, somos aproximadamente 80 associados em uma entidade com 11 anos de história, relações com diversas entidades estaduais, nacionais e internacionais e conexões que vão muito além do mercado de energia e que impulsionam essa economia. O setor de energia e, sobretudo, o de energias renováveis, sobrevive e cresce globalmente movimentando uma forte indústria que busca a descarbonização dos processos, seja por acordos firmados ou mesmo necessidade em meio a busca de mercados “verdes” e as mudanças climáticas tão debatidas em todos os meios”, ressalta Sari. “O que foi construído ao longo destes últimos 6 anos e que irão se transformar em investimentos para o Estado até 2030 incluem uma série de projetos. Lembrando que projetos de energia têm um planejamento de longo prazo, sempre”, completou.



Entre os 17 destaques, o Jornal do Comércio recebeu a distinção Notícias para a Sociedade entregue a Giovanni Jarros Tumelero, diretor-presidente do Jornal do Comércio. Com o tema Educação para a Descarbonização, a noite premiou ainda personalidades e entidades que estimulam a busca pela inovação e capacitação, alinhadas ao desenvolvimento sustentável.



Daniela Cardeal, recentemente eleita presidente do Sindienergia-RS, assumindo o comando da entidade a partir de janeiro de 2024, agradeceu os seis anos de aprendizado junto a Guilherme Sari e Rogério Wallau, prometendo seguir seus ensinamentos e experiência em seu mandato.

Confira a lista completa dos vencedores do prêmio Destaques Renováveis 2023:



Homenageados do Observatório do Sindienergia-RS

• Ações Públicas de Fomento ao Setor

Luiz Fernando Mainardi – Deputado Estadual



• Notícias para a Sociedade

Giovanni Tumelero – Diretor-presidente do Jornal do Comércio



• Materiais para a Entidade

Sergio e Katia Juchem – Sócios da Juchem Advocacia



• Capacitação para o Setor

Tiago Nascimento Diretor Executivo da Clean Energy



• Evento do Ano

Daniela Cardeal, Davi Faria, Guilherme Sari e Rodrigo Sucesso – Fundadores do Evento Wind of Change



Homenageados da Entidade



• Destaque no Executivo

Fábio Branco – Prefeito de Rio Grande



• Destaque no Legislativo

Frederico Antunes – Líder do Governo na Assembleia Legislativa



• Destaque no Governo

Ernani Polo – Secretário de Desenvolvimento Econômico



• Destaque na Indústria

Rafael Salamoni – Diretor Operacional da Biotérmica



• Destaque Empresarial

Cristiano Klinger – Presidente da Portos-RS



• Federação Destaque

Gedeão Pereira e Domingos Lopes Velho –Presidente e Diretor Vice-Presidente da FARSUL



• Entidade Destaque

Marjorie Kauffmann – Secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura



• Instituição Financeira Destaque

Claudio Leite Gastal – Presidente do Badesul



• Oportunidades Internacionais

Carrie Muntean – Cônsul Geral do Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre



• Destaque em ESG

Alexandre Bugin – Diretor da ABG Engenharia e Meio Ambiente



• Colaborador do Ano

Patricia Dorneles – Gerente de Financeiro no Sindienergia-RS

• Destaque Renovável do Ano do Setor Público

Eduardo Leite – Governador do Rio Grande do Sul



• Destaque Renovável do Ano do Setor Privado

Christian Hunt – CEO da Renobrax