Restaurante de culinária portuguesa, Amorim abre em clima de boteco

O novo restaurante, Amorim - Tasca - Bar - Cozinha abriu suas portas nesta quarta-feira (29), em plena rua Hilário Ribeiro, no coração do bairro Moinhos de Vento, vindo a se somar a um quadrilátero que já foi um movimentado ponto de encontro e gastronomia inovadora de Porto Alegre, e, a julgar pela prévia, tem tudo para resgatar o conceito do local.

Entre os sócios do novo empreendimento estão Marcos Bueno e Guilherme Santos, que receberam convidados de imprensa e influenciadores para o menu degustação que é basicamente de culinária portuguesa, mas com toques da cozinha mediterrânea e algumas inspirações espanholas. Na criação do cardápio, a jovem e talentosa chef Tati Forster - duas vezes eleita a Melhor Personal Chef de Porto Alegre, no Prêmio Sabores do Sul 2021 e 2022 - mais uma vez se supera em criações de sabor requintado com ingredientes que surpreendem o paladar em suas combinações inusitadas.

Na noite de estreia, em uma amostra do que a casa de decoração portuguesa irá oferecer ao público - por enquanto atendendo em sistema de soft-open - os destaques ficam com os bolinhos de bacalhau, os dadinhos de tapioca, o polvo, o seviche de peixe branco, a pescada amarela, o bacalhau à natas e os pastéis de Belém que dão suporte a um cardápio enxuto e repleto de nuances fazendo o paladar literalmente viajar.

Os drinques autorais da casa também prometem ser um diferencial, propondo inovações e sabores exóticos com uma boa carta disponível. Em tempo: a decoração e o clima da ambientação do local remetem a um bom boteco português em que os azulejos azuis, típicos da cultura lusitana, as cordas e o estilo aconchegante de um barzinho, fazem toda a diferença. Vale conferir!

Rua Hilário Ribeiro, 287, bairro Moinhos de Vento - Porto Alegre/RS

@tasca.amorim